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Reuters: ЕЦБ потребовал от Raiffeisen и UniCredit создать резервы под риски в РФ

Европейский центральный банк (ЕЦБ) вынуждает австрийский Raiffeisen и итальянский UniCredit сохранять часть капитала в резерве на случай потенциальных рисков, связанных с российским бизнесом, сообщили источники Reuters. Один из собеседников объяснил, что, по мнению регулятора, банки подвергаются угрозам, так как «не могут эффективно контролировать бизнес» в России.

Источник: РИА "Новости"

Размер корректировки капиталов банков неизвестен. По данным одного источника Reuters, от Raiffeisen также потребовали создать резерв на покрытие рисковых кредитов на коммерческую недвижимость.

ЕЦБ и UniCredit отказались от комментариев. Raiffeisen только сообщил, что требования к капиталу банка будут повышены с начала 2025 года.

ЕЦБ ранее рекомендовал UniСredit и Raiffeisen Bank International закрыть бизнес в России. Глава Raiffeisen Йоханн Штробль в конце октября говорил, что компания принимает меры по сокращению российского бизнеса. UniCredit заявлял о стратегии свертывания операций в России.