Reuters: ЕЦБ потребовал от Raiffeisen и UniCredit создать резервы под риски в РФ

Европейский центральный банк (ЕЦБ) вынуждает австрийский Raiffeisen и итальянский UniCredit сохранять часть капитала в резерве на случай потенциальных рисков, связанных с российским бизнесом, сообщили источники Reuters. Один из собеседников объяснил, что, по мнению регулятора, банки подвергаются угрозам, так как «не могут эффективно контролировать бизнес» в России.