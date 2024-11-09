Reuters: ЕЦБ потребовал от Raiffeisen и UniCredit создать резервы под риски в РФ

Размер корректировки капиталов банков неизвестен. По данным одного источника Reuters, от Raiffeisen также потребовали создать резерв на покрытие рисковых кредитов на коммерческую недвижимость.
ЕЦБ и UniCredit отказались от комментариев. Raiffeisen только сообщил, что требования к капиталу банка будут повышены с начала 2025 года.
ЕЦБ ранее рекомендовал UniСredit и Raiffeisen Bank International закрыть бизнес в России. Глава Raiffeisen Йоханн Штробль в конце октября говорил, что компания принимает меры по сокращению российского бизнеса. UniCredit заявлял о стратегии свертывания операций в России.