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Раскрыто, какие долларовые купюры никому не нужны

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. И российские, и зарубежные банки всё чаще отказываются принимать старые долларовые купюры. В чем причина, рассказал в интервью агентству «Прайм» финансист Лазарь Бадалов.

Источник: © РИА Новости

Дело в том, что из-за санкций российские банки не могут напрямую пересылать наличную иностранную валюту в Европу и в США. Получать обратно новые купюры они также не могут. С помощью обходных путей менять за границей ветхие и старые деньги сложно, дорого и долго. Поэтому они предпочитают перестраховываться.

«То есть, банкнотная сделка совершается на миллионы, десятки миллионов в валюте. А одну ветхую банкноту никто не будет везти за рубеж», — отмечает эксперт.

Что касается так называемых старых долларов — до 2009 года выпуска, то их проще подделать, поэтому и обменять за границей трудно, хотя никаких ограничений на такие купюры в США официально не вводили. Связываться с ними посредники также не желают, заключил Бадалов.