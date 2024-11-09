Раскрыто, какие долларовые купюры никому не нужны

Дело в том, что из-за санкций российские банки не могут напрямую пересылать наличную иностранную валюту в Европу и в США. Получать обратно новые купюры они также не могут. С помощью обходных путей менять за границей ветхие и старые деньги сложно, дорого и долго. Поэтому они предпочитают перестраховываться.
«То есть, банкнотная сделка совершается на миллионы, десятки миллионов в валюте. А одну ветхую банкноту никто не будет везти за рубеж», — отмечает эксперт.
Что касается так называемых старых долларов — до 2009 года выпуска, то их проще подделать, поэтому и обменять за границей трудно, хотя никаких ограничений на такие купюры в США официально не вводили. Связываться с ними посредники также не желают, заключил Бадалов.