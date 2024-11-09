Названы самые дешевые горнолыжные курорты России

Аша сохраняет позиции наиболее доступного на протяжении всей зимы: как в начале сезона, в декабре, так и в пиковые новогодние даты и после праздников, отмечают аналитики. На курорте есть 14 трасс разных уровней сложности, площадки для внетрассового катания, сноуборд-парк, трасса для беговых лыж и спуск для тюбингов.