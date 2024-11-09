На рынке съемного жилья произошел бум после отмены льготной ипотеки

Отмечается, что за август 2024 года интерес к аренде вырос почти на 25%, цены — на 5−10%. Например, стоимость аренды однокомнатной квартиры в Москве доходит до 100 тысяч рублей в месяц. Как напомнили изданию эксперты, после 2020 года квартиры подорожали в 1,5−2 раза, аренда — на 40%.
«Сегодня в новостройках спальных районов Москвы можно купить квартиру за 9−10 миллионов рублей. Сдать ее удастся в среднем за 40−45 тысяч рублей в месяц. Годовой доход составит 480 тысяч рублей — это около 4,8 процента годовых. Срок окупаемости составит 17−20 лет», — рассказала Мария Жукова, руководитель департамента аренды компании «Миэль».
Кроме того, добавили эксперты, из арендной платы нужно вычесть сумму налогов на имущество и на доход от найма жилого помещения, коммунальные платежи (за исключением расходов на электроэнергию и воду, которые арендаторы оплачивают отдельно по счетчикам), траты на уборку и мелкий ремонт. На этом фоне банковский депозит выглядит намного привлекательнее.
«Лента.ру» добавляет, что, согласно статистике, спрос на долгосрочную аренду квартир в России увеличился на 23%, а цены — примерно на 10%. В крупных городах России средняя стоимость арендной платы составляет до 25 тысяч рублей за однокомнатную и до 32 тысяч рублей за двухкомнатную квартиры.
По мнению экспертов, рост цен связан не только с отменой льготной ипотеки, но и с ростом процентной ставки по кредитам. На спрос также сказалось развитие туристической отрасли в отдельных городах и возвращение сотрудников с удаленной работы на работу в офисе.
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