На рынке съемного жилья произошел бум после отмены льготной ипотеки

Кроме того, добавили эксперты, из арендной платы нужно вычесть сумму налогов на имущество и на доход от найма жилого помещения, коммунальные платежи (за исключением расходов на электроэнергию и воду, которые арендаторы оплачивают отдельно по счетчикам), траты на уборку и мелкий ремонт. На этом фоне банковский депозит выглядит намного привлекательнее.