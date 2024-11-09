Кабмин дополнительно выделил более 30 млрд рублей на льготные кредиты аграриям

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ дополнительно выделило более 30 млрд рублей на финансирование не менее 50 тыс. кредитов российских аграриев. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.
«Из резервного фонда кабмина на поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей будет дополнительно направлено более 30 млрд рублей. Выделенные средства пойдут на субсидирование не менее 50 тыс. кредитов, которые ранее были предоставлены предприятиям агропромышленного комплекса на производство и переработку сельхозпродукции», — говорится в сообщении.
Отмечается, что необходимость дополнительного финансирования связана с повышением ключевой ставки Банка России до 21%. Это позволит сохранить для заемщиков льготную ставку.
Программа льготного кредитования для аграриев была запущена в 2017 году. В ее рамках сельхозпроизводители могут взять краткосрочный (до 2 лет) или инвестиционный (до 15 лет) кредит по льготной ставке.