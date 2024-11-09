Экономисты объяснили, почему дорожают билеты в театр

Цены на билеты в театр растут в России ежегодно. В 2024 году они выросли на 8% по сравнению с прошлым годом, напомнила Светлана Сазанова, доцент кафедры институциональной экономики ГУУ.
По ее словам, свой вклад в рост цен на театральные билеты вносят:
- инфляция,
- повышение тарифов,
- спрос со стороны покупателей-театралов,
- деятельность перекупщиков.
«Вследствие этого у театров растут затраты, связанные с организацией спектаклей, и кроме этого, увеличивается стоимость жизни, а значит, необходимо повышать зарплату артистам», — сказала экономист.
Мария Долгова, к.э.н., доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова, в свою очередь добавила, что на стоимость билетов влияние оказывает, в том числе, популярность спектаклей, время и день недели, когда их ставят, время покупки билетов, сезонность, расположение мест в зале.
«Некоторые театры применяют динамическое ценообразование, при котором цены на билеты изменяются в зависимости от оставшихся свободных мест на каждое конкретное представление», — отметила она.
Рост цен на билеты, подчеркнула Мария Долгова, в последнее время вызван, в первую очередь, повышенной востребованностью культурных мероприятий.
«Приближаются новогодние праздники и люди уже сейчас задумываются о том, как проведут каникулы, в том числе, театральную программу. Не только взрослые жители России ходят в театр, они активно приобщают театральной жизни своих детей. Поэтому в период школьных каникул, особенно новогодних, растет спрос на билеты», — добавила Светлана Сазанова.
По словам Марии Долговой, в период новогодних праздников и школьных каникул спрос на любые зрелищные мероприятия традиционно возрастает. В конце декабря — начале января цены зрелищные мероприятия могут увеличиться в среднем на 3 −10%, прогнозирует экономист.
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