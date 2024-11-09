Экономисты объяснили, почему дорожают билеты в театр

Мария Долгова, к.э.н., доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова, в свою очередь добавила, что на стоимость билетов влияние оказывает, в том числе, популярность спектаклей, время и день недели, когда их ставят, время покупки билетов, сезонность, расположение мест в зале.