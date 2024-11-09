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Экономист подсчитал, как Трамп может оплатить госдолг США криптовалютой

В октябре 2024 года размер государственного долга США превысил рекордную отметку в 35 трлн долларов. Как предлагает решить проблему госдолга победивший на выборах в США кандидат от республиканцев Дональд Трамп, рассказала Софья Главина, доцент Экономического факультета РУДН.

Елена Рогачева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Она напомнила, что в предвыборных выступлениях Трамп выдвигал идею о погашении государственного долга США с помощью биткоина. Как замечает экономист, еще в 2021 году Трамп называл биткоин «мошенничеством», а теперь утверждает, что США должны стать «криптостолицей мира» и обещает покрыть госдолг за счет биткоина.

«Спекуляции о погашении госдолга с помощью криптовалюты предполагают, что власти США могут накачать цены на биткоины, продать их и решить проблему госдолга», — считает Главина.

Однако это не так просто, и остается вопрос о времени, необходимом для реализации этой стратегии. На данный момент официальной информации о количестве биткоинов, принадлежащих правительству США, нет. Аналитики предполагают, что речь идет о 200 тысячах биткоинов.

Чтобы полностью погасить госдолг за счет криптовалют (предположим, что у американских властей действительно есть порядка 200 тысяч биткоинов), цена одной криптомонеты должна составлять 180 миллионов долларов, что выглядит маловероятным.

Более реалистичным вариантом может быть приобретение новых биткоинов, считает Главина.

С целью упрощения этой задачи США одобрили криптофонды и начали активно развивать криптовалюту в стране. Как будет развиваться ситуация с госдолгом США дальше при новом президенте — узнаем в ближайшие месяцы.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».