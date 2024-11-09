Экономист подсчитал, как Трамп может оплатить госдолг США криптовалютой

Она напомнила, что в предвыборных выступлениях Трамп выдвигал идею о погашении государственного долга США с помощью биткоина. Как замечает экономист, еще в 2021 году Трамп называл биткоин «мошенничеством», а теперь утверждает, что США должны стать «криптостолицей мира» и обещает покрыть госдолг за счет биткоина.
«Спекуляции о погашении госдолга с помощью криптовалюты предполагают, что власти США могут накачать цены на биткоины, продать их и решить проблему госдолга», — считает Главина.
Однако это не так просто, и остается вопрос о времени, необходимом для реализации этой стратегии. На данный момент официальной информации о количестве биткоинов, принадлежащих правительству США, нет. Аналитики предполагают, что речь идет о 200 тысячах биткоинов.
Чтобы полностью погасить госдолг за счет криптовалют (предположим, что у американских властей действительно есть порядка 200 тысяч биткоинов), цена одной криптомонеты должна составлять 180 миллионов долларов, что выглядит маловероятным.
Более реалистичным вариантом может быть приобретение новых биткоинов, считает Главина.
С целью упрощения этой задачи США одобрили криптофонды и начали активно развивать криптовалюту в стране. Как будет развиваться ситуация с госдолгом США дальше при новом президенте — узнаем в ближайшие месяцы.
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