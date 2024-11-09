Доля российского угля на мировом рынке может вырасти до 25−30% к 2050 году

Экспорт угля из РФ к 2050 году в целевом сценарии может вырасти до 350 млн тонн с 212,5 млн тонн по итогам 2023 года (+64,7%), в инерционном сценарии экспорт угля может составить 310 млн тонн (+45,9%). В стресс-сценарии экспорт угля из России к 2050 году может сократиться до 100,5 млн тонн (-52,7% к 2023 г.). Согласно документу, к 2036 году экспорт угля из РФ в целевом сценарии может вырасти до 269 млн тонн (+26,6% к уровню 2023 г.), а в инерционном — до 255 млн тонн (+20%). При этом в стресс-сценарии Минэнерго РФ ожидает, что экспорт угля к 2036 году может составить 155 млн тонн (-27% к 2023 г.).
Согласно прогнозу, в целевом сценарии производство угля к 2050 году может возрасти до 600,5 млн тонн (+37% к 2023 г.), а в инерционном сценарии — увеличиться до 486,4 млн тонн против 438,7 млн тонн в 2023 году (+10,87%). В стресс-сценарии производство угля в РФ к 2050 году может опуститься до 286,6 млн тонн (-34,7%).
Ожидается, что к 2036 году производство угля в целевом сценарии может составить 523,9 млн тонн (+19,4% к показателю 2023 г.), а в инерционном может составить 470,1 млн тонн (+7,2%). Однако в стресс-сценарии производство угля в РФ к 2036 году может сократиться до 389,9 млн тонн (-11,1% к показателю 2023 г.).
Поддержка переориентации экспорта
Кроме того, согласно документу, в комплекс первоочередных мер по решению задачи переориентации экспорта угля на новые рынки входят: расширение провозной способности железных дорог Восточного полигона и строительство Тихоокеанской железной дороги, а также портовых мощностей для обеспечения поставок угольной продукции в страны АТР, Ближнего Востока и Африки, развитие портовой инфраструктуры, оптимизация транспортной логистики и широкое использование механизмов долгосрочного тарифообразования в сфере перевозки грузов железнодорожным транспортом общего пользования. Также для решения задачи переориентации экспорта угля необходима оптимизация издержек предприятий угольной промышленности, в том числе за счет обеспечения стабильных фискальных и тарифных условий и мероприятий по снижению удельных затрат по добыче и транспортировке угля, следует из документа.