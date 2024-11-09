Доля российского угля на мировом рынке может вырасти до 25−30% к 2050 году

Экспорт угля из РФ к 2050 году в целевом сценарии может вырасти до 350 млн тонн с 212,5 млн тонн по итогам 2023 года (+64,7%), в инерционном сценарии экспорт угля может составить 310 млн тонн (+45,9%). В стресс-сценарии экспорт угля из России к 2050 году может сократиться до 100,5 млн тонн (-52,7% к 2023 г.). Согласно документу, к 2036 году экспорт угля из РФ в целевом сценарии может вырасти до 269 млн тонн (+26,6% к уровню 2023 г.), а в инерционном — до 255 млн тонн (+20%). При этом в стресс-сценарии Минэнерго РФ ожидает, что экспорт угля к 2036 году может составить 155 млн тонн (-27% к 2023 г.).