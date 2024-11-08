Юрист научил, как владельцу квартиры выписать других жильцов

Главное право жильцов — пользоваться жилым помещением. И это, как отмечает адвокат, — принципиальный момент.
Жилищный кодекс РФ предусматривает возможности выселения граждан, чье право пользования жилым помещением прекращено. Например, это может произойти в случае расторжения брака. Если квартира в собственности лишь одного супруга, то после развода второй должен съехать — если стороны не договорились о другом развитии событий.
Другие жильцы могут сняться с регистрационного учета по своему желанию — через МФЦ или портал Госуслуг.
Если жилец выписываться не хочет, это можно сделать в принудительном порядке.
Варианта два: полиция и суд. Полиция может установить, что регистрация была фиктивной, например, собственник прописал у себя друга, который якобы хотел жить вместе с ним, но на самом деле не имел такого намерения.
Тогда необходимо писать заявление в полицию с изложением всех обстоятельств дела. При подтверждении факта фиктивной регистрации человека снимут с регистрационного учета и привлекут к уголовной ответственности по статье 322.2 УК РФ.
Однако чаще всего выписывают жильцов через суд. «Если человек умер, однако прямых доказательств этому нет — например, он ушел в горы и не вернулся, можно через суд признать его безвестно отсутствующим или объявить умершим. С решением суда уже можно идти в МФЦ и выписывать такого жильца», — говорит Тимур Харди.
Если прописанный у вас человек все еще жив и доступен для связи, сначала нужно направить ему уведомление с требованием выселиться добровольно (заказным письмом с уведомлением о вручении или лично с его подписью и датой на втором экземпляре документа). Лучше, как советует юрист, дать разумный срок — месяц.
Если по истечении этого срока человек не выпишется сам, можно подавать исковое заявление в суд. Когда жилец так и не заселился, требуете признать факт, что он не приобрел право на жилплощадь.
Еще один вариант — человек какое-то время жил в квартире, но уже не живет и не вносит коммунальные платежи, тогда требуйте признать его утратившим право пользования жилым помещением.
Если человек живет с вами, заявляйте также требование о его выселении. Тогда в процессе со своей позицией выступит еще и прокурор. В исковом заявлении и в ходе судебного процесса расскажите обо всех обстоятельствах дела, дождитесь решения суда. Его автоматически передадут в МВД, которое снимет жильца с регистрационного учета. В случае, когда человека нужно еще и физически выселить, обратитесь в суд за исполнительным листом, а его передайте в ФССП для возбуждения исполнительного производства.
«Единственное — в любом случае не стоит переживать, что жильцы квартиры могут отнять ее у собственника. Без его согласия сделать это не получится. Однако стоит опасаться социальной инженерии — мошенники постоянно совершенствуют свои методы влияния на людей, так что лучше быть во всеоружии и приглядывать за родственниками старшего возраста», — объяснил адвокат.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».