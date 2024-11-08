Юрист научил, как владельцу квартиры выписать других жильцов

Если человек живет с вами, заявляйте также требование о его выселении. Тогда в процессе со своей позицией выступит еще и прокурор. В исковом заявлении и в ходе судебного процесса расскажите обо всех обстоятельствах дела, дождитесь решения суда. Его автоматически передадут в МВД, которое снимет жильца с регистрационного учета. В случае, когда человека нужно еще и физически выселить, обратитесь в суд за исполнительным листом, а его передайте в ФССП для возбуждения исполнительного производства.