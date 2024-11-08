Верховный суд отклонил жалобу Linde на решение по иску «Русхимальянса»

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Верховный суд отклонил кассационную жалобу Linde на запрет ей судиться с «Русхимальянсом» (оператор проекта строительства комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге) за рубежом, следует из картотеки арбитражных дел.
Linde GmbH и Linde PLC подали жалобу 26 сентября, однако судья решила, что доводы компаний не содержат оснований для рассмотрения их жалобы судебной коллегией Верховного суда.
В апреле Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области частично удовлетворил иск «Русхимальянса» о запрете германской Linde инициировать и продолжать судебные разбирательства за рубежом, но отказался взыскать указанные в заявлении средства при неисполнении данного запрета.
Позднее кассационный суд отправил требование «Русхимальянса» о взыскании средств с Linde на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в ином судебном составе.
О споре «Русхимальянса» и Linde
В мае и июне 2022 года Linde (выступала EPC-подрядчиком и поставляла часть оборудования в рамках реализации комплекса в Усть-Луге) уведомила «Русхимальянс» о приостановке работ по контракту в связи с санкциями, введенными Евросоюзом.
Поскольку работы со стороны Linde так и не возобновились, «Русхимальянс» разорвал контракт с германской компанией и направил ей претензию о наличии спора. При этом ряд банков также не смогли исполнить свои обязательства перед «Русхимальянсом» и выплатить банковские гарантии из-за санкций. После этого «Русхимальянс» сумел добиться взысканий с Unicredit Bank AG, Bayerische Landesbank, Deutsche Bank, Commerzbank и Landesbank Baden-Wurttemberg суммарно более 1,1 млрд евро.
Позднее Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области полностью удовлетворил иск «Русхимальянса» к Linde и ее структурам на общую сумму около 113 млрд руб. Суд также частично удовлетворил иск «Русхимальянса» о запрете Linde инициировать и продолжать судебные разбирательства за рубежом.