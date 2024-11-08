В ДОМ.РФ сообщили о сокращении выдачи ипотеки в октябре вполовину

«По оценке ДОМ.PФ, за месяц выдано 97 тыс. кредитов на 369 млрд рублей. С учетом эффекта высокой базы рекордного 2023 года, снижение в годовом выражении как по количеству, так и по объему составило около 52%», — говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
По льготным программам с государственной поддержкой в октябре 2024 года в России было выдано 35 тыс. кредитов на 205 млрд рублей, что примерно на 66,7% меньше, чем в октябре 2023 года по числу и на 62,2% — по стоимости (105 тыс. кредитов на 543,2 млрд рублей). Относительно сентября 2024 года льготная ипотека сократилась на 2% по количеству, но выросла на 2% в объеме.
Около 88,5% от количества выданных в октябре 2024 года в РФ льготных ипотек пришлись на «Семейную ипотеку» — более 31 тыс. кредитов на 184 млрд рублей. Что на 33,1% меньше по числу и на 22,6% — по объему, чем в октябре 2023 года.