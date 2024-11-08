В ДОМ.РФ сообщили о сокращении выдачи ипотеки в октябре вполовину

По льготным программам с государственной поддержкой в октябре 2024 года в России было выдано 35 тыс. кредитов на 205 млрд рублей, что примерно на 66,7% меньше, чем в октябре 2023 года по числу и на 62,2% — по стоимости (105 тыс. кредитов на 543,2 млрд рублей). Относительно сентября 2024 года льготная ипотека сократилась на 2% по количеству, но выросла на 2% в объеме.