Тарифы легли на рельсы. Ставки грузовых и пассажирских перевозок повысят с 1 декабря

Тарифы на порожний пробег вырастут на 10% (см. «Ъ» от 14 октября). Но эта индексация коснется только полувагонов, платформ и крытых вагонов, тогда как цистерны и специализированный подвижной состав выведены за рамки распоряжения. В документах сказано, что на перевозках нефтепродуктов эта мера не отразится и повышение тарифа на порожний пробег направлено на операторов, а не на грузоотправителей. Как отмечается в пояснительной записке, в 2023 году ключевые операторы получили около 230 млрд руб. прибыли и при формировании ставок за предоставление вагонов в пользование данные компании ориентируются прежде всего на свою целевую доходность. Повышение тарифа на порожний пробег, сказано в документе, станет «инструментом более справедливого распределения экономического эффекта для участников транспортного рынка». Изменение инфраструктурной составляющей в конечной цене продукции не превысит 0,7%, утверждается в пояснительной записке.