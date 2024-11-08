Шесть предпринимательских рисков, которые можно предотвратить при помощи пары кликов

С момента запуска в 2019 году «Проверка контрагентов» — один из самых востребованных онлайн-сервисов на портале mbm.mos.ru у предпринимателей. С его помощью пользователь сможет оценить благонадежность потенциальных партнеров перед заключением сделки. Для этого потребуется указать, например, наименование предприятия или имя и фамилию руководителя, ИНН, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или ОГРНИП. В ответ пользователь получит важные сведения — подробную информацию о деятельности компании: год основания, руководящее лицо, финансовые и бухгалтерские показатели за предыдущий календарный год, судебные разбирательства, лицензии и сертификаты (при наличии таковых).
Такая проверка — быстрая и легкая для пользователя — помогает избежать серьезных рисков. Рассказываем, на какую информацию, полученную по результатам проверки, нужно обратить внимание, в разных ситуациях.
Перед заключением сделки
Исключаем невыполнение обязательств после получения аванса
Когда новый контрагент просит заплатить аванс, существует риск, что компания не сможет выполнить обязательства по договору после получения денег. Чтобы минимизировать этот риск, нужно обратить внимание на наличие больших задолженностей перед ФССП России (Федеральная служба судебных приставов), проигранные арбитражи по неисполнению договорных обязательств, сообщение о намерении подать на банкротство компании, значительное падение выручки и другие показатели. Эту информацию позволяет выяснить бесплатный онлайн-сервис МБМ.
Избегаем компаний-однодневок
Если у учредителя несколько недавно открытых компаний с разными видами деятельности и в разных регионах, а вид деятельности по договору отличается от официального ОКВЭД, то компания может оказаться однодневкой, а руководитель — подставным лицом.
В результатах проверки, выполненной с помощью бесплатного сервиса МБМ «Проверка контрагентов», отображаются все компании, зарегистрированные на учредителя проверяемой организации, можно посмотреть сферу и географию их деятельности.
Мониторинг действующих контрагентов
Отслеживаем финансовое состояние текущих партнеров
У действующих контрагентов могут возникнуть финансовые сложности, из-за которых они могут начать процесс банкротства и отказаться выполнять договорные обязательства. Об этом будут свидетельствовать многочисленные арбитражные дела в качестве ответчика, значительный объем задолженностей, а также сообщение о намерении подать на банкротство, включение организации или предпринимателя в реестр недобросовестных поставщиков.
Эту информацию также можно получить, воспользовавшись сервисом МБМ. При этом, изменения не нужно отслеживать вручную: пользователям доступна лента изменений, где можно увидеть все новости компаний, на которые они подписаны. Когда у компании появятся какие-либо нововведения (например, арбитражное дело, новый госконтракт, исполнительное производство или изменение в регистрационных данных), сервис отобразит их в ленте пользователя.
Узнаем о возможном начале альтернативной ликвидации
Изменения регистрационных данных компании: юридического адреса, информации о руководителе и учредителях, ОКВЭД или названия — могут свидетельствовать о начале процесса альтернативной ликвидации. Узнать о том, что подрядчик или партнер совершает такие действия, можно также с помощью «Проверки контрагентов».
Проверка физического лица — учредителя контрагента
Особое внимание при проверке новых партнеров следует уделить учредителю организации. Данные о нём помогут указать на потенциальные риски, даже если настораживающих факторов о самой компании не выявлено.
Исключаем возможное банкротство
Если у учредителя есть большая история учреждённых компаний, каждая из которых банкротится через определенное количество лет после создания, то действующая компания-контрагент, возможно, будет также обанкрочена по устоявшемуся сценарию.
Исключаем нецелевое использование авансового платежа
Если за учредителем числятся большие суммы просроченных задолженностей перед судебными приставами (например, по кредитным платежам или ипотеке), скорее всего, компания на самом деле имеет финансовые трудности и может использовать авансовый платеж не для исполнения договора, а для погашения задолженностей.
Онлайн-сервис «Проверка контрагентов» также поможет выяснить потенциальные риски, связанные с учредителем организации. Кроме этого, предпринимателям и тем, кто планирует начать свое дело в Москве, доступны и другие бесплатные сервисы на портале МБМ: всего более 35 онлайн-сервисов, облегчающих решение различных бизнес-задач.
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