Шесть предпринимательских рисков, которые можно предотвратить при помощи пары кликов

С момента запуска в 2019 году «Проверка контрагентов» — один из самых востребованных онлайн-сервисов на портале mbm.mos.ru у предпринимателей. С его помощью пользователь сможет оценить благонадежность потенциальных партнеров перед заключением сделки. Для этого потребуется указать, например, наименование предприятия или имя и фамилию руководителя, ИНН, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или ОГРНИП. В ответ пользователь получит важные сведения — подробную информацию о деятельности компании: год основания, руководящее лицо, финансовые и бухгалтерские показатели за предыдущий календарный год, судебные разбирательства, лицензии и сертификаты (при наличии таковых).