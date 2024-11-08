РЖД в 2025 году планируют закупить около 500 локомотивов

Ранее замглавы РЖД Дмитрий Пегов сообщал, что холдинг в следующем году сохранить объем закупок локомотивов на уровне 2024 года исходя из количества секций, при этом в штуках объем может быть меньше. Как уточняли в пресс-службе РЖД, план закупки локомотивов на 2024 года составляет 566 единиц. На 21 октября было куплено 410 локомотивов.