МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. «Российские железные дороги» (РЖД) в 2025 году планируют закупить около 500 локомотивов, следует из документа, имеющегося в распоряжении ТАСС.
«Опережающая поставка локомотивов существенно усилит возможности тягового комплекса ОАО “РЖД” и обеспечит рост перевозок грузов. Всего в 2025 году планируется закупить около 500 локомотивов, обеспечена модернизация и ремонт существующего локомотивного парка», — говорится в документе.
Отмечается, что эти меры не только обеспечат устойчивым заказом российскую промышленность, но и позволят продолжить работу по формированию кластера импортонезависимых машиностроительных производств.
Ранее замглавы РЖД Дмитрий Пегов сообщал, что холдинг в следующем году сохранить объем закупок локомотивов на уровне 2024 года исходя из количества секций, при этом в штуках объем может быть меньше. Как уточняли в пресс-службе РЖД, план закупки локомотивов на 2024 года составляет 566 единиц. На 21 октября было куплено 410 локомотивов.