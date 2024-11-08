РЖД ожидают погрузку в объеме 99,8 млн тонн в ноябре

ПЯТИГОРСК, 8 ноября. /ТАСС/. ОАО «РЖД» ожидает погрузку в объеме 99,8 млн тонн в ноябре 2024 года, в декабре 2024 года — 104,5 млн тонн, об этом сообщил замглавы РЖД, начальник центра фирменного транспортного обслуживания Дмитрий Мурев на транспортно-логистической конференции «Pro // Движение. Юг».
«В ноябре поставили задачу выйти на 99,8 млн тонн грузов. Видим потребности в перевозке от грузоотправителей. По декабрю планируем выйти на 104,5 млн тонн», — сказал он.
Ранее сообщалось, что погрузка на сети «Российских железных дорог» в октябре 2024 года снизилась на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составила 96,9 млн тонн.