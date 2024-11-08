Рыночная стоимость Nvidia превысила $3,6 трлн после победы Трампа на выборах

По его информации, на фоне резкого роста цены акций Nvidia стала самой дорогой компанией в мире и первой в истории, чья рыночная стоимость превысила этот показатель. Акции корпорации после выборов подорожали на 2,2% на ожиданиях того, что возвращение Трампа в Белый дом ознаменуется снижением налогов и смягчением финансового регулирования. На момент закрытия торгов в четверг стоимость Nvidia оценивалась в $3,65 трлн, превысив рекорд капитализации компании Apple в $3,57 трлн, установленный 21 октября. На этом фоне аналитики прогнозируют увеличение квартальной выручки Nvidia на 80%, до $32,9 млрд, в преддверии публикации ее отчета 20 ноября.