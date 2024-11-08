Российский бизнес начал борьбу с Центробанком

В свою очередь, Тремасов заявил, что согласен со всеми спикерами и поставленными ими диагнозами, но снижение ставки не решит ни одной из указанных проблем. Он напомнил, что теорию снижения ставок для развития промышленности несколько лет проверяли в Турции, в результате чего получили инфляцию выше 50 процентов и ставку, равную этому значению.