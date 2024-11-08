Россиянам объяснили, чем опасна задолженность по ЖКУ

Пеня начисляется на сумму долга ежедневно и составляет в первые 3 месяца (90 дней) 1/300 ключевой ставки за каждый день. С 91-го дня пени вырастают до 1/130 ключевой ставки за день просрочки. Сейчас эта ставка равна 21%, однако, согласно установленным Постановлением Правительства РФ № 474 ограничениям, до 1 января 2025 года ставка принимается равной 9,5%.