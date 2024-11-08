Россиянам объяснили, чем опасна задолженность по ЖКУ

Она напомнила, что услуги ЖКХ состоят из отопления, водоотведения, водоснабжения, содержания общего имущества многоквартирного жилого дома, услуг управляющей компании. Расходы на электроэнергию, капитальный ремонт, вывоз ТКО услуги домофона и кабельного телевидения, выставляются к оплате, как правило, дополнительно.
Оплата производится на основании платежных документов, представленных собственнику квартиры не позднее первого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором управления многоквартирным домом.
По закону предоставляется 10 дней на совершение платежа, то есть до 10 числа месяца, следующего за отчетным. Оплата интернета, кабельного ТВ и прочих дополнительных услуг, как правило, является абонентской, соответственно, возникает чаще всего через 30 календарных дней после предыдущей оплаты.
Если в указанный срок начисление не оплачено, то оно считается просроченным и переходит уже в разряд «долга», говорит юрист. Должнику за ЖКУ придется столкнуться с разными последствиями.
Во-первых, начиная с 11 дня следующего месяца, если оплата не поступила, управляющая компания или ресурсоснабжающая организация начинает расчет пени за нарушение срока оплаты.
Пеня начисляется на сумму долга ежедневно и составляет в первые 3 месяца (90 дней) 1/300 ключевой ставки за каждый день. С 91-го дня пени вырастают до 1/130 ключевой ставки за день просрочки. Сейчас эта ставка равна 21%, однако, согласно установленным Постановлением Правительства РФ № 474 ограничениям, до 1 января 2025 года ставка принимается равной 9,5%.
Во-вторых, если задолженность за коммунальные услуги составляет два месяца, то должнику будет направлено предупреждение о возможном ограничении или отключении коммунальной услуги в связи с неоплатой. Причем последующее восстановление услуги будет произведено лишь при полной оплате долга и за отдельную плату.
По словам адвоката, ограничение подачи коммунальных услуг в квартиру должника возможно через 20 дней со дня направления ему предупреждения. Для этого вводят график потребления ресурса или уменьшают объём его подачи.
Спустя еще 10 дней, если должник бездействует, поставщик имеет право отключить подачу ресурса. Коммунальные услуги могут отключить, если нет технической возможности для временного ограничения ресурса — тогда законодательство позволяет полностью приостановить услугу раньше установленного срока. Как правило, такая ситуация возникает в старых домах или в МКД с сетями высокой степени изношенности.
В-третьих, управляющая компания или поставщик услуг вправе обратиться в суд за взысканием задолженности. Такие требования, как правило, рассматриваются мировым судьей и на них выдается судебный приказ. Процедура занимает около 10 рабочих дней.
«Поскольку судебный приказ имеет силу исполнительного листа, то долг вскоре появится на исполнении в службе судебных приставов, а это означает наложение запрета на выезд из России при сумме задолженности более 30 000 рублей, а также арест на имущество и денежные средства на счетах должника», — разъясняет Елена Кудерко.
Кроме того, наличие просуженной задолженности снижает кредитный рейтинг должника и может стать препятствием к трудоустройству на некоторые должности. Также кредитор может обратиться с заявлением о банкротстве, ведь сумма долга увеличивается ежемесячно с каждым просроченным платежом.
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