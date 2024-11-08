Ритейлеры фиксируют резкий рост продаж обогревателей в России

Как сообщили в компании «ВсеИнструменты.ру», октябрьский уровень продаж в штуках в среднем более чем в два с половиной раза превышает показатели последнего летнего месяца. В Москве спрос увеличился втрое, в Санкт-Петербурге — почти в четыре раза. В СТД «Петрович» по итогам октября зафиксировали средний рост по стране к августу более чем в четыре раза.