Ритейлеры фиксируют резкий рост продаж обогревателей в России

Как сообщили в компании «ВсеИнструменты.ру», октябрьский уровень продаж в штуках в среднем более чем в два с половиной раза превышает показатели последнего летнего месяца. В Москве спрос увеличился втрое, в Санкт-Петербурге — почти в четыре раза. В СТД «Петрович» по итогам октября зафиксировали средний рост по стране к августу более чем в четыре раза.
При этом год к году продажи обогревателей выросли почти на 20% в денежном выражении и на 10% в количественном, добавил руководитель группы закупок «Крупная бытовая техника» компании «Ситилинк» Роман Мотин.
Рост продаж обогревателей в денежном выражении в том числе объясняется увеличением цен. По данным главы закупок направления «Климатические системы» СТД «Петрович» Ольги Кротовой, цены за год выросли на 5−10%: стоимость популярных моделей мощностью 1,5−2 тысячи ватт сейчас начинается от 3−4 тысяч рублей.
В топ продаж обогревателей по России, по данным «ВсеИнструменты.ру», в октябре вошли электрические конвекторы, инфракрасные обогреватели и тепловентиляторы. Самыми безопасными, по словам руководителя направления «Электротовары» компании «Лемана ПРО» Сергея Каспарова, безопаснее всего в быту пользоваться конвекторами с монолитным нагревательным элементом, а также защитой от опрокидывания и перегрева.