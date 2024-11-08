РФ может досрочно снять запрет экспорта Аи-92

По его словам, запрет экспорта бензина может быть снят, чтобы избежать затоваривания топлива и снижения объемов переработки. «Речь идет пока только о 92-м бензине. Сейчас анализируется баланс (спроса и предложения). И в случае, если у нас будут подтверждены излишки, затоваривание — мы должны будем принять решение о том, чтобы разрешить экспорт, чтобы предприятия не снижали объемы своего производства», — подчеркнул Новак.