Регистрацию иностранцев в квартире хотят ограничить

«Предлагается дополнить часть 2 статьи 30 Жилищного кодекса Российской Федерации дополнить частью 2.1, которая будет конкретизировать право собственников жилых помещений на предоставление в пользование, принадлежащих им на праве собственности жилых помещений иностранным гражданам на основании договора найма, договора безвозмездного пользования или на ином законном основании, срок которого не может превышать период законного нахождения иностранного гражданина на территории Российской Федерации», — сказано в пояснительной записке к проекту.
Авторы проекта отмечают, что количество иностранных граждан, имеющих право на регистрацию по месту жительства или учтенных по месту пребывания, не должно быть больше одного человека на шесть квадратных метров жилой площади помещения.
«Таким образом, указанное дополнение не позволит осуществлять регистрацию или действия по учету иностранных граждан в жилом помещении в неограниченном количестве», — добавляется в документах.
В случае принятия данного проекта, число иностранных граждан, которые могут встать на учет или регистрацию в конкретной квартире будет зависеть от площади жилого помещения, что с одной стороны сможет предотвратить злоупотребление правом собственниками жилых помещений, а с другой стороны обеспечит гарантии жилищных прав иностранцев, добавляется в пояснительной записке.