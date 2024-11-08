Регистрацию иностранцев в квартире хотят ограничить

«Предлагается дополнить часть 2 статьи 30 Жилищного кодекса Российской Федерации дополнить частью 2.1, которая будет конкретизировать право собственников жилых помещений на предоставление в пользование, принадлежащих им на праве собственности жилых помещений иностранным гражданам на основании договора найма, договора безвозмездного пользования или на ином законном основании, срок которого не может превышать период законного нахождения иностранного гражданина на территории Российской Федерации», — сказано в пояснительной записке к проекту.