Расходы на нацпроекты на 1 ноября предварительно составили 2,53 трлн рублей

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Расходы федерального бюджета России на национальные проекты на 1 ноября 2024 года, по предварительным данным, составили 2,535 трлн рублей или 80,2% от плановых бюджетных назначений. Об этом сообщается в материалах на сайте Минфина РФ.