Расходы на нацпроекты на 1 ноября предварительно составили 2,53 трлн рублей

«По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов, по состоянию на 1 ноября 2024 года, составило 2 534,6 млрд рублей или 80,2% от плановых бюджетных назначений», — говорится в сообщении.
Наиболее высокий уровень исполнения отмечен у нацпроектов «Демография» (98,2%), «Здравоохранение» (87,2%), «Культура» (86,3%), «Наука и университеты» (79,3%) и «Международная кооперация и экспорт» (78,6%).
Исполнение по нацпроекту «Жилье и городская среда» составило 78,2%, «Производительность труда» — 77,3%, «Образование» — 77,2%, «Безопасные качественные дороги» — 73%, «Экология» — 70,3%, «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» — 66,2%.
Минимальные показатели исполнения отмечены у нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» — 62,6%, «Цифровая экономика Российской Федерации» — 60,1%, «Беспилотные авиационные системы» — 43,4% и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть) — 42,3%.