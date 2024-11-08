Поставки чугуна из России рухнут из-за санкций

На отрасль серьезно давят рост расходов на логистику и ее ограниченность, это касается как железных дорог, особенно в восточном направлении, так и портов. Кроме того, снижать выпуск чугуна пришлось из-за сокращения внутреннего потребления и экспорта стали (чугун используется в ее производстве). Отдельно на динамику экспорта повлияли низкие экспортные цены.