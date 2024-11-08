Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почтовый код. Мошенники начали ловить россиян на «потерянные посылки»

Мошенники постоянно совершенствуют актуальность своих схем. Сейчас они пытаются получить доступ к счетам россиян, звоня от имени сотрудников «Почты России», рассказала Финансам Mail Анастасия Калиничева, специалист по информационной безопасности AKTIV.CONSULTING.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«Злоумышленник, представившись сотрудником Почты России, звонит рано утром в будни. Для звонка используют аккаунт в мессенджере, имя контакта — “Почта России”», — рассказала эксперт.

Собеседник сообщает, что с ожидаемой посылкой возникла проблема (варианты могут разниться: посылка или потерялась, или ее отправили обратно в сортировочный центр и т. п.), для решения проблемы необходимо установить якобы новое приложение «Почты России».

«Злоумышленник “помогает” отключить функции безопасности на телефоне, пострадавший качает вредоносное приложение, которое дает злоумышленнику возможность удаленного доступа к телефону», — добавила Анастасия Калиничева.

После этого собеседник просит потенциальнуюжертву установить в приложении код-пароль, который, как правило, одинаковый для всех сервисов. «Пострадавший вводит код-пароль и злоумышленник получает доступ к мобильным банкам, чтобы в дальнейшем удаленно осуществить кражу средств», — добавила собеседница.

Специалист по информационной безопасности напомнила простые правила, которые помогут вам, вашим родным и близким обезопасить себя от подобной мошеннической схемы:

  1. Не брать трубку, если вам звонит неизвестный номер, ни по телефону, ни в мессенджере.
  2. ⁠Не брать трубку, если звонящий в мессенджере номер отображается как «Почта России», любой Банк, государственный орган и т. п. Важно помнить, что официальные представители Банков, социальных и государственных служб никогда не осуществляют звонки через мессенджеры.
  3. ⁠Не ставить одинаковые код-пароли на приложения, одинаковые пароли к разным аккаунтам. Если вы боитесь забыть пароли — существуют облачные сервисы для хранения паролей (советуем использовать сервисы крупных известных российских компаний).
  4. ⁠Антифрод-системы, не всегда гарантируют безопасность ваших финансов, бдительность — тоже эффективная мера защиты.
  5. Если вы все же взяли трубку, помните:

  • не бывает ситуаций, в которых вас будут торопить совершать какие-либо действия с вашим устройством, в особенности смысл которых вы не понимаете;
  • не бывает ситуаций, в которых нельзя перезвонить по официальному номеру/обратиться физически в офис банка/на почту/в налоговую и т. п.;
  • если собеседник настаивает на конфиденциальности вашего разговора — помните, что конфиденциальные данные не обсуждаются по открытым каналам связи, в том числе по телефону.