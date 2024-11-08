Почтовый код. Мошенники начали ловить россиян на «потерянные посылки»

После этого собеседник просит потенциальнуюжертву установить в приложении код-пароль, который, как правило, одинаковый для всех сервисов. «Пострадавший вводит код-пароль и злоумышленник получает доступ к мобильным банкам, чтобы в дальнейшем удаленно осуществить кражу средств», — добавила собеседница.