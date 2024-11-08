Почтовый код. Мошенники начали ловить россиян на «потерянные посылки»

«Злоумышленник, представившись сотрудником Почты России, звонит рано утром в будни. Для звонка используют аккаунт в мессенджере, имя контакта — “Почта России”», — рассказала эксперт.
Собеседник сообщает, что с ожидаемой посылкой возникла проблема (варианты могут разниться: посылка или потерялась, или ее отправили обратно в сортировочный центр
«Злоумышленник “помогает” отключить функции безопасности на телефоне, пострадавший качает вредоносное приложение, которое дает злоумышленнику возможность удаленного доступа к телефону», — добавила Анастасия Калиничева.
После этого собеседник просит потенциальнуюжертву установить в приложении код-пароль, который, как правило, одинаковый для всех сервисов. «Пострадавший вводит код-пароль и злоумышленник получает доступ к мобильным банкам, чтобы в дальнейшем удаленно осуществить кражу средств», — добавила собеседница.
Специалист по информационной безопасности напомнила простые правила, которые помогут вам, вашим родным и близким обезопасить себя от подобной мошеннической схемы:
- Не брать трубку, если вам звонит неизвестный номер, ни по телефону, ни в мессенджере.
- Не брать трубку, если звонящий в мессенджере номер отображается как «Почта России», любой Банк, государственный орган
и т. п.Важно помнить, что официальные представители Банков, социальных и государственных служб никогда не осуществляют звонки через мессенджеры.
- Не ставить одинаковые код-пароли на приложения, одинаковые пароли к разным аккаунтам. Если вы боитесь забыть пароли — существуют облачные сервисы для хранения паролей (советуем использовать сервисы крупных известных российских компаний).
- Антифрод-системы, не всегда гарантируют безопасность ваших финансов, бдительность — тоже эффективная мера защиты.
- Если вы все же взяли трубку, помните:
- не бывает ситуаций, в которых вас будут торопить совершать какие-либо действия с вашим устройством, в особенности смысл которых вы не понимаете;
- не бывает ситуаций, в которых нельзя перезвонить по официальному номеру/обратиться физически в офис банка/на почту/в налоговую
и т. п.;
- если собеседник настаивает на конфиденциальности вашего разговора — помните, что конфиденциальные данные не обсуждаются по открытым каналам связи, в том числе по телефону.