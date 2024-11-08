«Победу» обязали не включать автоматически в договор платные услуги

Изначально управление Роспотребнадзора по Астраханской области обратилось в Щербинский районный суд Москвы с иском в защиту неопределенного круга потребителей к авиакомпании «Победа». Управление просило прекратить действия по навязыванию договоров страхования при покупке авиабилетов дистанционным способом. Решением суда первой инстанции в удовлетворении иска было отказано.
«На вынесенное Щербинским районным судом г. Москвы решение была подана апелляционная жалоба, по результатам рассмотрения которой, Московский городской суд признал незаконным включение в договор авиаперевозки автоматического согласия пассажира на предоставление дополнительных платных услуг», — говорится в сообщении.
Решение суда вступило в силу.