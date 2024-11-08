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«Победу» обязали не включать автоматически в договор платные услуги

АСТРАХАНЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Суд обязал авиакомпанию «Победа» прекратить включать дополнительные услуги путем заранее проставленной «галочки» в договоре при покупке билетов дистанционно. Об этом сообщается на сайте управление Роспотребнадзора по Астраханской области.

Источник: Shutterstock

Изначально управление Роспотребнадзора по Астраханской области обратилось в Щербинский районный суд Москвы с иском в защиту неопределенного круга потребителей к авиакомпании «Победа». Управление просило прекратить действия по навязыванию договоров страхования при покупке авиабилетов дистанционным способом. Решением суда первой инстанции в удовлетворении иска было отказано.

«На вынесенное Щербинским районным судом г. Москвы решение была подана апелляционная жалоба, по результатам рассмотрения которой, Московский городской суд признал незаконным включение в договор авиаперевозки автоматического согласия пассажира на предоставление дополнительных платных услуг», — говорится в сообщении.

Решение суда вступило в силу.