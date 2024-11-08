Песков не подтвердил и не опроверг возможность вхождения «Звезды» в ОСК

Ранее в совместном заявлении «Роснефти» и ВТБ сообщили о начале переговоров компаний и банка о вхождении судостроительного комплекса «Звезда» в Объединенную судостроительную корпорацию. В совместном заявлении отмечалось, что инициатива о консолидации судостроительных активов на Дальнем Востоке для повышения эффективности отрасли поддержана президентом РФ.