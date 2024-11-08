Песков не подтвердил и не опроверг возможность вхождения «Звезды» в ОСК

«Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть», — сказал представитель Кремля журналистам на просьбу подтвердить переговоры компаний и согласование сделки.
«Это служебная переписка, которую мы никогда не комментируем, а вопросы — сугубо корпоративные», — пояснил Песков.
Ранее в совместном заявлении «Роснефти» и ВТБ сообщили о начале переговоров компаний и банка о вхождении судостроительного комплекса «Звезда» в Объединенную судостроительную корпорацию. В совместном заявлении отмечалось, что инициатива о консолидации судостроительных активов на Дальнем Востоке для повышения эффективности отрасли поддержана президентом РФ.
Строительство судостроительного комплекса «Звезда» в городе Большой Камень Приморского края началось в 2009 году. В 2013 году к созданию новой верфи был привлечен консорциум частных инвесторов во главе с «Роснефтью», которая также стала якорным заказчиком проекта.
Всего на верфи спущено на воду 12 судов, строятся еще более 20 судов из более чем 60-ти, находящихся в портфеле заказов предприятия. Общий дедвейт заказов превышает 3 млн тонн.
ОСК — крупнейшая судостроительная компания России. В нее входят более 40 проектно-конструкторских бюро, судостроительных, судоремонтных и машиностроительных заводов, специализированных предприятий в 15 регионах России. В октябре 2023 года президент РФ утвердил передачу в доверительное управление ВТБ сроком на пять лет государственного пакета акций ОСК.