Перечислены неочевидные ошибки, которые мешают продать квартиру быстро

Парламентарий подчеркнул проблему завышенной стоимости недвижимости и создание объявлений с фиктивными объектами. Сергей Гаврилов пояснил, что потенциальные покупатели становятся все более внимательными и способны легко распознать поддельные предложения на рынке жилья.
«Продавцы, завышая стоимость и размещая еще несколько несуществующих похожих вариантов с такой же высокой ценой, рассчитывают создать видимость “нормальности” и “типичности” своей цены и сформировать высокий спрос. Недобросовестная конкуренция, которая приводит к тому, что объект долго остается на рынке без интереса со стороны покупателей. Такие фейковые объявления покупатель легко выявит, особенно если обратится к опытному риелтору», — уточнил парламентарий.
Сергей Гаврилов напомнил, что не стоит вводить покупателей в заблуждение, предоставляя ложную информацию с надеждой на то, что объект недвижимости будет куплен «вслепую». Он подчеркнул, что полагаться исключительно на удачное расположение квартиры неразумно, так как на рынке представлено множество более привлекательных предложений.
«Вторая ошибка состоит в том, что почему-то многие продавцы недвижимости указывают в объявлениях недостоверную информацию, рассчитывая на то, что объект, расположенный в популярном районе города, “возьмут не глядя”. Нельзя полагаться лишь на удачное расположение квартиры, поскольку в городе 100% есть множество более привлекательных для покупателя предложений», — пояснил депутат.
При продаже квартиры продавцу нужно четко знать, куда он будет переезжать с вещами и мебелью — в приобретенное или съемное жилище. Это важно для быстрого закрытия сделки, новый собственник не захочет ждать, если процесс переезда затянется, подытожил парламентарий.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».