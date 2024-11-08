Перечислены неочевидные ошибки, которые мешают продать квартиру быстро

«Продавцы, завышая стоимость и размещая еще несколько несуществующих похожих вариантов с такой же высокой ценой, рассчитывают создать видимость “нормальности” и “типичности” своей цены и сформировать высокий спрос. Недобросовестная конкуренция, которая приводит к тому, что объект долго остается на рынке без интереса со стороны покупателей. Такие фейковые объявления покупатель легко выявит, особенно если обратится к опытному риелтору», — уточнил парламентарий.