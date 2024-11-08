Объем торгов юанем на Мосбирже упал до минимума с февраля 2023 года

Кроме того, активность частных инвесторов на валютном рынке существенно снизилась. В октябре их доля сократилась до 7,5%, что является минимальным показателем с марта 2022 года. Число сделок с юанем также уменьшилось, составляя чуть более 40 тыс. операций в день против 55 тыс. в сентябре. Никита Силкин из «БКС Мир инвестиций» считает, что это связано с сезонностью и невозможностью проводить кросс-валютные сделки с долларом и евро. Ограничения на операции с валютами также уменьшают интерес к спекулятивным операциям, а часть спроса могут перетянуть на себя другие способы защиты от ослабления рубля.