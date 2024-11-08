Объем торгов юанем на Мосбирже упал до минимума с февраля 2023 года

Такая динамика подчеркивает резкое снижение активности торговли юанем осенью, которая оказалась в 1,5−2 раза ниже показателей начала года.
Аналитики связывают это падение с рядом фундаментальных и технических факторов, несмотря на сезонное восстановление деловой активности. Снижение цены на российскую нефть ниже $70 за баррель и уменьшение требований по обязательной репатриации валютной выручки до 40% способствовали сокращению объемов продаж. В сентябре Центральный Банк России зафиксировал 30-процентное сокращение до $8,3 млрд. Участники рынка прогнозируют сохранение этой тенденции и в октябре.
Кроме того, праздники в Китае в начале октября привели к традиционному снижению биржевой активности, что повлияло на еженедельные объемы торговли, сократив их до менее 60 млрд рублей. Такое сокращение объясняется тем, что многие китайские контрагенты в этот период отдыхают.
Отмена лицензии OFAC также ускорила переход ликвидности на внебиржевой рынок. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев отмечает, что после 12 октября агенты на Московской бирже могут попасть под американские санкции, что может привести к уходу многих иностранных участников с биржевых торгов.
Кроме того, активность частных инвесторов на валютном рынке существенно снизилась. В октябре их доля сократилась до 7,5%, что является минимальным показателем с марта 2022 года. Число сделок с юанем также уменьшилось, составляя чуть более 40 тыс. операций в день против 55 тыс. в сентябре. Никита Силкин из «БКС Мир инвестиций» считает, что это связано с сезонностью и невозможностью проводить кросс-валютные сделки с долларом и евро. Ограничения на операции с валютами также уменьшают интерес к спекулятивным операциям, а часть спроса могут перетянуть на себя другие способы защиты от ослабления рубля.
Аналитики прогнозируют продолжение снижения ликвидности биржевого валютного рынка, особенно при усилении санкционного давления США. Михаил Васильев подчеркивает, что восстановление биржевой активности возможно в случае потепления отношений между странами, но это не является основным прогнозом.
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