Новак связал продление сокращений добычи ОПЕК+ со снижением спроса на нефть

Ранее восемь стран ОПЕК+ отложили еще на месяц, до конца 2024 года, решение о начале восстановлении производства нефти. Изначально восстановление добычи должно было постепенно начаться в октябре, однако в сентябре ОПЕК+ решили отложить его на два месяца, до декабря.