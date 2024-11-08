Новак связал продление сокращений добычи ОПЕК+ со снижением спроса на нефть

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Страны ОПЕК+ приняли решение о продлении добровольных сокращений добычи нефти на 2 млн б/ с до конца года в связи с зимним снижением спроса на нефть. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия-24».
Он напомнил, что принцип работы в рамках ОПЕК+ заключается в том, чтобы внимательно следить за рынком, мониторить спрос и предложение и принимать дальнейшие решения, исходя из ситуации.
«Поэтому абсолютно объективно, у нас все-таки зимний период и падение спроса относительно летнего периода, то есть меньше автомобилей зимой потребляет нефтепродукты, сезон отпусков заканчивается, — сказал Новак. — Поэтому с точки зрения баланса спроса и предложения целесообразно несколько предложение отодвинуть вправо».
Вице-премьер подчеркнул, что на министерской встрече ОПЕК+ страны альянса вновь проанализируют ситуацию на нефтяном рынке, обсудят прогнозы на первый квартал следующего года и будут принимать решение на основе этой информации.
Ранее восемь стран ОПЕК+ отложили еще на месяц, до конца 2024 года, решение о начале восстановлении производства нефти. Изначально восстановление добычи должно было постепенно начаться в октябре, однако в сентябре ОПЕК+ решили отложить его на два месяца, до декабря.
Среди стран, продолжающих добровольно сокращать добычу, — Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман. С первого квартала 2024 года эти страны добровольно снижают производство на 2,2 млн б/с.