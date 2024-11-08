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Nikkei: TSMC остановит производство чипов для некоторых компаний КНР

ТОКИО, 8 ноября. /ТАСС/. Мировой лидер по производству чипов — тайваньская компания TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) решила приостановить производство чипов для некоторых китайских компаний из-за стремления соблюдать меры экспортного контроля США. Об этом сообщило издание Nikkei Asia со ссылкой на источники.

Источник: Unsplash

По их информации, решение коснется китайских производителей чипов, которые занимаются разработкой высокопроизводительной вычислительной техники, графических профессоров, а также некоторых технологий на основе ИИ. При этом TSMC не прекращает сотрудничество с компаниями, производящими чипы для мобильных устройств. Решение окажет минимальное влияние на доходы TSMC, отметили собеседники издания.

В октябре TSMC сообщила о рекордной прибыли в третьем квартале 2024 года. Чистая прибыль компании составил $10,06 млрд, что на 31,2% больше, чем в предыдущем квартале, и на 54,2% больше, чем за соответствующий период в 2023 году. В 2023 году TSMC впервые стала самым крупным по выручке производителем полупроводников в мире, обогнав Intel и Samsung Electronics.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Министерство торговли США отозвало несколько экспортных лицензий, позволявших некоторым компаниям поставлять товары, в том числе полупроводники, китайскому производителю электроники Huawei.