Nikkei: TSMC остановит производство чипов для некоторых компаний КНР

В октябре TSMC сообщила о рекордной прибыли в третьем квартале 2024 года. Чистая прибыль компании составил $10,06 млрд, что на 31,2% больше, чем в предыдущем квартале, и на 54,2% больше, чем за соответствующий период в 2023 году. В 2023 году TSMC впервые стала самым крупным по выручке производителем полупроводников в мире, обогнав Intel и Samsung Electronics.