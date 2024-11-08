Nikkei: TSMC остановит производство чипов для некоторых компаний КНР

По их информации, решение коснется китайских производителей чипов, которые занимаются разработкой высокопроизводительной вычислительной техники, графических профессоров, а также некоторых технологий на основе ИИ. При этом TSMC не прекращает сотрудничество с компаниями, производящими чипы для мобильных устройств. Решение окажет минимальное влияние на доходы TSMC, отметили собеседники издания.
В октябре TSMC сообщила о рекордной прибыли в третьем квартале 2024 года. Чистая прибыль компании составил $10,06 млрд, что на 31,2% больше, чем в предыдущем квартале, и на 54,2% больше, чем за соответствующий период в 2023 году. В 2023 году TSMC впервые стала самым крупным по выручке производителем полупроводников в мире, обогнав Intel и Samsung Electronics.
Ранее агентство Reuters сообщило, что Министерство торговли США отозвало несколько экспортных лицензий, позволявших некоторым компаниям поставлять товары, в том числе полупроводники, китайскому производителю электроники Huawei.