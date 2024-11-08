Названы факторы, удерживающие цены на вторичное жилье

В третьем квартале 2024 года рынок вторичного жилья Москвы столкнулся с трудностями из-за высоких ипотечных ставок и отсутствия льготных программ. Активность покупателей снизилась, а цены застопорились. Недавнее повышение ключевой ставки Центробанком до 21% усилило давление и вызвало опасения о будущем рынка готового жилья.
Эксперты, опрошенные «РБК-Недвижимостью», озвучили причины, по которым цены на вторичное жилье могут оставаться на высоком уровне. Один из ключевых факторов — переход квартир, планировавшихся к продаже, на рынок аренды. Юлия Дымова, директор департамента вторичной недвижимости агентства Est-a-Tet, отмечает, что ставки на аренду сейчас весьма высоки, тогда как спрос на вторичное жилье остается низким. В условиях неопределенности многие продавцы предпочли стать арендодателями, что предотвратило затоваренность на рынке и поддержало уровень цен.
Играют значительную роль в ценообразовании и психологические барьеры — большинство собственников привязаны к определенным финансовым ожиданиям по стоимости своего жилья и не готовы к уступкам без крайней необходимости, объясняет Юлия Дымова.
Кроме того, многие собственники, стремясь избежать снижения цен, выбрали тактику ожидания. По словам Сергея Шломы, директора направления «Вторичный рынок» компании «Инком-Недвижимость», дефицит ликвидного предложения также связан с переведением квартир на рынок аренды. Это делает качественные объекты востребованными и препятствует снижению средних цен на вторичное жилье в ближайшем будущем.
Инфляционные риски заставляют многих собственников задумываться о возможности инвестирования своих средств, прежде чем обменять недвижимость на наличные. Юлия Бочарникова, исполнительный директор компании «Этажи», подчеркивает, что хранение средств «в бетоне» остается более надежной альтернативой для многих россиян.
Экономист Ольга Гогаладзе отмечает, что на рынке стал заметен экономический эффект «храповика» — цены на недвижимость сложно поддаются снижению, рынок адаптируется к новому уровню цен быстрее, чем может его корректировать. Кроме того, рост цен на строительные материалы оказывает значительное влияние на формирование стоимости объектов на рынке вторичного жилья. Вложения в ремонт становятся все более затратными и, как утверждает Ольга Гогаладзе, владельцы, потратившие значительные суммы на обновление своих квартир, не склонны снижать цену, рискуя понести убытки.
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