Названы факторы, удерживающие цены на вторичное жилье

Экономист Ольга Гогаладзе отмечает, что на рынке стал заметен экономический эффект «храповика» — цены на недвижимость сложно поддаются снижению, рынок адаптируется к новому уровню цен быстрее, чем может его корректировать. Кроме того, рост цен на строительные материалы оказывает значительное влияние на формирование стоимости объектов на рынке вторичного жилья. Вложения в ремонт становятся все более затратными и, как утверждает Ольга Гогаладзе, владельцы, потратившие значительные суммы на обновление своих квартир, не склонны снижать цену, рискуя понести убытки.