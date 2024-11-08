Министр Пури заявил, что Индия в октябре снизила импорт нефти из РФ на 10%

Позднее индийский министр на своей странице в Х (ранее Twitter), указал на то, что некоторые критиковали Нью-Дели и хотели ввести ограничения для Индии, когда европейские и азиатские страны также занимались значительными закупками энергоносителей у России. «Давайте не будем забывать, что в то время, как некоторые плохо информированные комментаторы говорили о введении ограничений для Индии, многие другие европейские и азиатские страны купили у России гораздо больше нефти, дизельного топлива, СПГ, редкоземельных минералов на миллиарды долларов. Мы продолжим покупать энергоносители у тех, кто предложит лучшие цены нашим нефтяным компаниям», — написал Пури.