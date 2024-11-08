Министр Пури заявил, что Индия в октябре снизила импорт нефти из РФ на 10%

Объясняя, почему Индия сократила импорт нефти из России в октябре, Пури сказал, что это произошло из-за конкурентоспособных цен на нефть на рынке. «Есть и другие люди, готовые поставлять по той же конкурентоспособной цене», — сказал он. — Идет здоровая конкуренция«. “Если вы не получаете от одного, вы получаете от кого-то другого”, — добавил министр.
«Решения по нефти принимаются на рынке», — сказал он, отвечая на вопрос о том, было ли сокращение импорта российской нефти стратегическим решением. По его словам, в феврале 2022 года на рынке внезапно оказалось 13 млн баррелей российской нефти, и если бы не решение Индии ее закупать, цена на нефть выросла бы до $200 за баррель. «Так что я думаю, что мы оказали всем услугу», — резюмировал Пури.
Позднее индийский министр на своей странице в Х (ранее Twitter), указал на то, что некоторые критиковали Нью-Дели и хотели ввести ограничения для Индии, когда европейские и азиатские страны также занимались значительными закупками энергоносителей у России. «Давайте не будем забывать, что в то время, как некоторые плохо информированные комментаторы говорили о введении ограничений для Индии, многие другие европейские и азиатские страны купили у России гораздо больше нефти, дизельного топлива, СПГ, редкоземельных минералов на миллиарды долларов. Мы продолжим покупать энергоносители у тех, кто предложит лучшие цены нашим нефтяным компаниям», — написал Пури.
Министр профсоюзов также отметил в своем посте, что правительству Индии необходимо обеспечивать доступность топлива для сотен тысяч индийских граждан, каждый день посещающих бензоколонки. «Это наш главный приоритет. Индия — единственный крупный потребитель, где цены на топливо значительно снизились за последние три года, несмотря на беспрецедентный рост цен в других странах», — отметил он.
Индия является третьим по величине потребителем нефти в мире с высоким уровнем зависимости от ее импорта, который превышает 85%. Индийские нефтеперерабатывающие заводы закупают нефть более чем из трех десятков стран. По данным аналитической компании Kpler, Россия остается крупнейшим экспортером сырой нефти в Индию уже больше года. Ранее сообщалось, что объемы поставляемой из РФ в Индию нефти в сентябре выросли на 6,4% по сравнению с августом и достигли 1,88 млн баррелей в сутки.