Квартальная прибыль Sony выросла на 69% благодаря играм

Рост квартальной прибыли Sony связан прежде всего с хорошими показателями подразделения, специализирующегося на играх и сетевых сервисах: его операционная прибыль почти утроилась, превысив $900 млн. Продажи игровых консолей PlayStation 5 (PS5) продолжают падать: во втором квартале их было продано 3,8 млн — на 22% меньше, чем годом ранее. При этом на текущей неделе компания представила обновленную версию PS5, что, по мнению аналитиков, может положительно повлиять на продажи консоли в следующем квартале. Особенно на фоне роста общемировых продаж приставок.