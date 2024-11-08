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Квартальная прибыль Sony выросла на 69% благодаря играм

Во втором квартале 2024 финансового года, закончившемся в сентябре, выручка японской Sony Group увеличилась на 3%, составив ¥2,9 трлн ($19 млрд). Чистая прибыль выросла на 69%, до ¥339 млрд ($2,2 млрд). Кроме того, компания немного улучшила прогноз по выручке на 2024 финансовый год в целом — с $82,8 млрд до $83,4 млрд.

Источник: AP 2024

Рост квартальной прибыли Sony связан прежде всего с хорошими показателями подразделения, специализирующегося на играх и сетевых сервисах: его операционная прибыль почти утроилась, превысив $900 млн. Продажи игровых консолей PlayStation 5 (PS5) продолжают падать: во втором квартале их было продано 3,8 млн — на 22% меньше, чем годом ранее. При этом на текущей неделе компания представила обновленную версию PS5, что, по мнению аналитиков, может положительно повлиять на продажи консоли в следующем квартале. Особенно на фоне роста общемировых продаж приставок.

Показатели кинобизнеса Sony ухудшились в сравнении с 2023 годом — это является, в частности, последствием прошлогодней забастовки сценаристов. Операционная прибыль этого подразделения снизилась почти на 40%, составив $121 млн.