Каким будет курс рубля 11 ноября 2024: прогноз эксперта

Индекс Мосбиржи завершал неделю на подъеме, в моменте почти дотянувшись до 2750 п. При этом сырьевые цены во главе с нефтью снижались, а рубль укреплялся к юаню. Не смутил инвесторов и фактор пятницы.
Положительный сентимент последних дней связан с наступлением политической ясности в США и победой в выборах Дональда Трампа, с которым многие ассоциируют шансы на геополитические улучшения и восстановление диалога с Россией.
В то же время китайские и европейские биржевые площадки явно не так позитивно смотрят на смену власти США, очевидно, опасаясь возобновления торговой конфронтации и роста пошлин. А вот американский рынок не скрывает оптимизма — избранный президент всегда ратовал за местный фондовый рынок, а ФРС накануне еще раз понизила уровень процентных ставок, в этот раз на 25 б.п.
В понедельник выхода важной макростатистики не ожидается. Инвесторы продолжат следить за геополитикой, сигналами регуляторов, корпоративными новостями. Аэрофлот раскроет операционные показатели за октябрь 2024 г., Сбербанк в этот день представит результаты за прошлый месяц по РСБУ.
Важным уровнем сопротивления для индекса Мосбиржи служит область 2750 п. Пробить ее будет непросто, если пауза в ослаблении рубля и ценовая пробуксовка в нефти продолжатся. Впрочем, заметно влиять на динамику могут продолжить геополитические сигналы. Прогноз по индексу Мосбиржи на 11 ноября — 2655−2755 п.
Прогноз на будущую неделю по биржевому курсу рубля к юаню — 13,4−13,8, по доллару — 97−99. Девальвационный импульс приостановился. При сохранении набора проблем в виде высоких бюджетных расходов, ухудшения внешнеторгового баланса, ценовой слабости нефти рубль мог начать получать поддержку от перетока ликвидности с валютного рынка в ОФЗ на фоне роста их котировок и переоценки геополитических ожиданий. Тем не менее, обычно в последние недели года активизируется предпраздничный спрос на импорт, формируя дополнительное давление на рубль. Кроме того, обнадеживающие сигналы геополитики могут чередоваться с неблагоприятными, что может заметно влиять на общий сентимент к рублевым активам.
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