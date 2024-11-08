Каким будет курс рубля 11 ноября 2024: прогноз эксперта

Прогноз на будущую неделю по биржевому курсу рубля к юаню — 13,4−13,8, по доллару — 97−99. Девальвационный импульс приостановился. При сохранении набора проблем в виде высоких бюджетных расходов, ухудшения внешнеторгового баланса, ценовой слабости нефти рубль мог начать получать поддержку от перетока ликвидности с валютного рынка в ОФЗ на фоне роста их котировок и переоценки геополитических ожиданий. Тем не менее, обычно в последние недели года активизируется предпраздничный спрос на импорт, формируя дополнительное давление на рубль. Кроме того, обнадеживающие сигналы геополитики могут чередоваться с неблагоприятными, что может заметно влиять на общий сентимент к рублевым активам.