Количество московских предпринимателей ВКонтакте выросло на 10% год к году

Инвестиции бизнеса в интернет-рекламу, направленную на жителей Москвы и Московской области, также показывают положительную динамику — на 18% за третий квартал 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самой популярной категорией по росту рекламных бюджетов за это время стали товары повседневного спроса — FMCG (рост на 70% год к году). В топе также товары для красоты (+48%), авто и мото (+15%), медицина и здоровье (+12%). Значительный рост по инвестициям занимают рекламные объявления, связанные с предложением заработка (+56%).