Индекс гособлигаций РФ превысил 99 пунктов впервые с 25 октября

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Индекс гособлигаций РФ (RGBI) превысил 99 пунктов впервые с 25 октября 2024 года, свидетельствуют данные Московской биржи.
По данным на 10:01 мск, индекс RGBI поднимался на 0,96%, до отметки 99,58 пункта. К 10:20 мск индекс гособлигаций РФ замедлил рост и составил 99,4 пункта (+0,78%).
В это же время индекс Мосбиржи находился на уровне 2 271,03 пункта (+1,13%), индекс РТС составлял 874,03 пункта (+1,13%).
Индекс гособлигаций Мосбиржи — основной индикатор рынка российского государственного долга. Мосбиржа рассчитывает индекс RGBI с 31 декабря 2002 года, начальное значение составило 100 пунктов.