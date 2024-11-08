Импорт вина в РФ за 10 месяцев сократился в 1,5 раза

«За 10 месяцев этого года импортной продукции было ввезено на 33% меньше в натуральном выражении», — сказал он.
Согласно представленной Федеральной таможенной службой презентации, импорт вина в Россию в январе — октябре 2024 года составил 357,7 тыс. тонн против 532,4 тыс. тонн годом ранее. Наибольший объем вин был ввезен из Италии (29%), Грузии (25%), Испании (10%), Португалии (5%) и Франции (5%).
«Все страны, которые мы относим к недружественным, они потеряли. Они потеряли разное количество процентов, но все, по сути, эти проценты, можно сказать, что в этой пятерке приобрела Грузия», — отметил Чмора, добавив, что доля Грузии в импорте в РФ выросла с 17% до 25%.
По данным ФТС, экспорт российских вин за 10 месяцев 2024 года увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,68 тыс. тонн. В основном вино из России поставлялось в Китай (48%). В топ-5 также вошли Турция (14%), Абхазия (13%), Латвия (11%) и Израиль (3%).
«У нас не очень большими долями были представлены Израиль и Турция, но Латвии у нас не было совсем, сейчас мы видим, что наше вино отправляется в Латвию. В прошлом году такой тенденции мы не наблюдали», — заявил Чмора.
О форуме.
Российский винодельческий форум — крупнейшее ежегодное винное мероприятие в России, которое объединяет на одной площадке всех участников рынка: производителей, экспертов, потребителей, инвесторов, регуляторов и дистрибьюторов. Главная тема форума в 2024 году — «Вино России. Государственная поддержка и контроль. Вклад виноделия в российскую экономику и культуру».
ТАСС — информационный партнер мероприятия.