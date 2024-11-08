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Франция стала крупнейшим импортером российского СПГ в ЕС, считают аналитики

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Крупнейшим импортером российского ископаемого топлива в ЕС в октябре стала Франция, которая ввезла российский сжиженный природный газ (СПГ) на сумму 233 миллиона евро, посчитали аналитики из центра исследований энергетики и чистого воздуха CREA.

Источник: © РИА Новости

«В октябре крупнейшим импортером российского ископаемого топлива в ЕС стала Франция, которая ввезла российский СПГ на сумму 233 млн евро», — говорится в материале на сайте агентства. Отмечается, что в 2024 году объем импорта российского СПГ Францией значительно увеличится по сравнению с предыдущим годом.

Как уточняется, с 5 декабря 2022 года (тогда были запрещены поставки нефти из России по морю в ЕС) по конец октября текущего года крупнейшим покупателем СПГ из России был ЕС, который приобрел 49% российского экспорта сжиженного газа, за ним следуют Китай (22%) и Япония (18%).

Также в указанный период ЕС стал крупнейшим покупателем трубопроводного газа из России — приобрел 40% российского газа по трубам, за ним последовали Китай (29%) и Турция (25%).

Самыми крупными покупателями нефтепродуктов из России стали Турция — приобрела 24% от общего объема российского экспорта нефтепродуктов, Китай (12%) и Бразилия (11%). Наконец, среди крупнейших покупателей нефти Китай — купил 47% всей экспортируемой Россией нефти, Индия (37%), ЕС (6%) и Турция (6%).

Ранее в РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.