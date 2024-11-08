Эксперты предупредили о вреде высоких ставок для нижнего среднего класса

В числе последствий вынужденной жесткой денежно-кредитной политики Банка России возможен рост неравенства. Такой прогноз дали опрошенные РБК экономисты. Основной удар высоких процентных ставок в экономике придется на «нижний средний класс» — людей, которые не обладают сбережениями, но при этом имеют кредиты. В то же время наиболее обеспеченные категории россиян окажутся в выигрыше, так как смогут заработать высокий процентный доход, тогда как беднейшие граждане ощутят преимущества такой политики за счет снижения инфляции.
В октябре ЦБ поднял ключевую ставку до рекордного уровня 21% на фоне высокой инфляции. Жесткая денежно-кредитная политика — это «не прихоть Центрального банка», а «неизбежная реакция на то, что происходит в экономике», говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. «Эта политика защищает зарплаты, защищает пенсии, пособия и сбережения людей от роста цен», — отмечала она.
РБК направил запрос в ЦБ.
Как центральные банки влияют на неравенство
На Западе дискуссия о перераспределительных последствиях денежно-кредитной политики ведется давно, напоминает директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев. Особенно она была актуальна на фоне кризисов последних лет, когда центральные банки принимали различные меры, включая снижение ставок и покупку финансовых активов, для стабилизации экономической ситуации.
В научной литературе принято выделять три основных канала воздействия денежно-кредитной политики на распределение благосостояния домохозяйств, указывали экономисты Европейского центрального банка в 2021 году. А именно:
- процентный доход и стоимость заимствований.
Изменение процентной ставки оказывает противоположный эффект на домохозяйства-сберегатели и домохозяйства-должники. При этом то, к какой категории они относятся, обусловлено «демографией домохозяйств» и сглаживанием потребления внутри их жизненного цикла, говорит экономист Bloomberg Economics по России и Центральной и Восточной Европе Александр Исаков. «Молодые домохозяйства обычно зарабатывают ниже среднего и не вышли на пик доходов, но из ожиданий роста доходов в будущем склонны привлекать займы на жилье и другие цели. С другой стороны, более зрелые домохозяйства обычно склонны сберегать как за счет погашения ранее выбранных обязательств, так и накопления активов», — указывает он.
- стоимость активов.
Портфели активов домохозяйств неоднородны, это значит, что изменения монетарной политики для одних приносят доход, а для других — потери, указывают в ЕЦБ.
- спрос на труд.
Эластичность занятости к деловому циклу неоднородна для разных людей и сильно зависит от индивидуальных характеристик, отмечают эксперты ЕЦБ.
Мягкая денежно-кредитная политика в еврозоне в период 2008—2019 годов не привела к росту неравенства, считают в ЕЦБ. Так, она слабо повлияла на чистый процентный доход беднейших домохозяйств, которые склонны иметь сравнительно низкую долговую нагрузку и меньшее количество генерирующих процентный доход активов. Средний класс, напротив, смог увеличить чистый процентный доход благодаря снижению ставок главным образом потому, что на него приходится основная доля ипотечных кредитов. Наконец, богатейшие домохозяйства столкнулись с сокращением чистого процентного дохода, так как они менее закредитованы. «Таким образом, прямое воздействие более низких процентных ставок, похоже, не приводит к увеличению неравенства доходов», — заключили в ЕЦБ.
Вопрос того, как на неравенство повлияет не смягчение, а резкое ужесточение денежно-кредитной политики, ранее не рассматривался, хотя он чрезвычайно важен, говорит Буклемишев. «Сейчас мы в России попали в такую точку, в которой не обсуждать перераспределительные последствия увеличения ключевой ставки, наверное, нельзя», — рассуждает он.
Взаимосвязь между денежно-кредитной политикой и неравенством объективно сложна, указывает директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. «Существуют исследования, в которых показано, что доходное неравенство при ужесточении денежно-кредитной политики может снижаться. Но одновременно существуют и исследования, в которых показано, что шок ДКП увеличивает доходное неравенство (по России, например, на 0,1 п.п. на каждый 1 п.п. неожиданного увеличения ставок). Весьма вероятно, что на разных горизонтах прогноза это влияние может принимать разные знаки», — отметил он. Для оценки доходного неравенства обычно используют коэффициент Джини, который может варьироваться от нуля (абсолютное равенство по доходам) до 1 (абсолютное неравенство), в процентном представлении коэффициент Джини меняется от 0 до 100%.
Средний класс под риском
В ближайшие годы высокие ставки в экономике России будут «провоцировать рост неравенства» и вызывать социальную напряженность, считает Буклемишев.
«Если инфляция и ключевая ставка будут двигаться так, как спрогнозировал ЦБ, у нас будут эффекты, связанные с уровнем реальной ставки (то есть ключевой ставки, скорректированной на уровень инфляции), которую одни будут зарабатывать, а другие платить. Это не может не привести к усугублению проблем наиболее закредитованных заемщиков, с одной стороны, а с другой — к еще большему отрыву тех, у кого есть свободные средства и свободные активы», — отмечает он. В 2025 году ключевая ставка будет находиться в диапазоне 17−20%, а инфляция в среднем за год составит 4,5−5%, следует из базового прогноза ЦБ.
Действительно, в ближайшем будущем можно ожидать роста неравенства в России, солидарен руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов. Под основным ударом окажется категория россиян, которую можно назвать «нижний средний класс», считает он.
«Самая тяжелая история — когда у человека еще нет сбережений (сбережения сосредоточены в двух-трех верхних децилях доходного распределения, то есть у 20−30% населения с самыми высокими доходами), но уже есть кредиты, например на непродовольственные товары и отдых. Для полноты неприятностей — если это человек, работающий в частном секторе (не монопольном), то есть таком, где издержки не перекладываются в конечные цены, и использующий арендные площади или лизинговое оборудование», — сказал Белоусов.
В этом случае при ужесточении денежно-кредитной политики у работодателя взлетают издержки и сокращаются возможности для индексирования зарплаты, в то время как на человеке «висят кредиты» и процентных доходов, которые эти кредиты закрывали бы, нет, рассуждает экономист. В 2023 году на сбережения пошли 7,2% располагаемых доходов населения России, следует из данных Росстата. По оценкам ЦБ, за год с 1 июля 2023-го по 1 июля 2024-го финансовые активы россиян, куда входят в том числе средства на депозитах и вложения в ценные бумаги, выросли со 137 трлн до 158 трлн руб. За этот же период их суммарные обязательства, учитывающие кредиты и займы, поднялись с 35 трлн до 43 трлн руб. По данным опросов «Ромира», никаких сбережений нет у 51% россиян.
Что будет с самыми богатыми и бедными
Бенефициарами высоких ставок станут наиболее обеспеченные домохозяйства, прогнозирует Белоусов. «Верхняя децильная группа, у которой кредитов не так много или вообще нет, вопросы с жильем решены и есть сбережения, они заработают на проценте», — говорит он. Особенно это будет характерно для секторов экономики, где в доходах есть перераспределительный эффект монополии. «Их сотрудники, наоборот, получат так называемый двойной доход — от индексации процентов по вкладам и, например, от выплаты премиальных», — подчеркивает он.
На уровень бедности в России ужесточение денежно-кредитной политики вряд ли повлияет, считает Белоусов. «Самым бедным хватает только на еду и предметы гардероба, они вряд ли будут активно брать кредиты», — отмечает экономист. По данным Росстата, доля населения России с доходами ниже границы бедности по итогам второго квартала 2024 года составила 8,5% (12,4 млн человек).
В целом домохозяйства с невысокими доходами чувствительнее других к деловому циклу, говорит Исаков. Эта чувствительность проявляется в двух аспектах: занятость домохозяйств с низкими доходами менее стабильна, и у них меньше сбережений и возможности привлечь заимствования для сглаживания собственного уровня потребления, указывает он.
Велико ли неравенство в России сегодня
Неравенство в России сокращалось в 2018—2022 годах — в этот период коэффициент Джини (индекс концентрации доходов) снижался с 0,414 до 0,398. Однако в 2023 году он снова вырос и составил 0,405. Максимальное значение индекса Джини в новейшей истории России фиксировалось в 2007 году (0,422).
По последним данным Росстата за второй квартал 2024 года, средние доходы 10% наиболее обеспеченных граждан превышали доходы 10% беднейших россиян более чем в 15 раз (175 тыс. руб. в месяц против 11 тыс. руб.) При этом на верхний дециль приходилось 30,2% общего объема денежных доходов.
Аргументы против роста неравенства
Повышение ставки — это временное явление, которое призвано снизить инфляцию, говорит главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов. «Если рост ставки приведет к снижению инфляции до устойчиво низких значений, то как раз низкая и устойчивая инфляция станет залогом снижения неравенства в обществе, потому что у более состоятельных граждан больше инструментов для защиты от нее. Инфляция съедает сбережения и доходы в первую очередь менее обеспеченной части населения», — отмечает он.
Если говорить о том, что более негативно влияет на неравенство в моменте — инфляция на уровне 8,6% в годовом выражении или ключевая ставка в 21%, — то это инфляция, уверен Латыпов. «До перехода к инфляционному таргетированию индекс Джини обычно был около 0,41−0,42. После перехода он в среднем был ниже, приблизившись к 0,4», — указывает он.
Схожими аргументами оперирует и ЦБ. При низкой инфляции заработные платы, пенсии и другие доходы, а также сбережения населения и предприятий защищены от значительного непредсказуемого обесценения, подчеркивал регулятор в проекте «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов».
Кроме того, влияние инфляции на разные социальные группы неравномерно: высокие темпы роста цен более критичны для бедных, чем для богатых, объяснял ЦБ в аналогичном материале за 2018 год. Это происходит потому, что бедные не могут в ответ на инфляцию сократить потребление товаров или переключиться на более дешевые аналоги — они и так потребляют самые дешевые товары в минимальном количестве. Кроме того, на исторических данных видно, что в периоды высокой инфляции для бедных она была выше, чем для богатых, указывал регулятор.
Нельзя утверждать, что рост ключевой ставки приведет к росту социального расслоения, считает главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин. Скорее он приведет к переделу собственности: закредитованные бизнесы обанкротятся, и в них сменятся хозяева. А большая часть населения в этом участвовать не будет, так как у них нет существенных сбережений, считает он.
«Некоторое перераспределение в сторону более эффективных компаний» в нынешних условиях может стать «благом для экономики», говорила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.
Комбинация ставки выше 20% и инфляции 8% не является устойчивым равновесием, считает Исаков. «Жесткая политика приводила в прошлом к замедлению деловой активности и росту цен на горизонте двух-трех кварталов, и это произойдет на этот раз. В итоге экономика, скорее всего, вернется к равновесию с инфляцией 3−5% и ставкой около 10−12% на горизонте двух-трех лет», — прогнозирует он.