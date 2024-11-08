Эксперты предупредили о вреде высоких ставок для нижнего среднего класса

В этом случае при ужесточении денежно-кредитной политики у работодателя взлетают издержки и сокращаются возможности для индексирования зарплаты, в то время как на человеке «висят кредиты» и процентных доходов, которые эти кредиты закрывали бы, нет, рассуждает экономист. В 2023 году на сбережения пошли 7,2% располагаемых доходов населения России, следует из данных Росстата. По оценкам ЦБ, за год с 1 июля 2023-го по 1 июля 2024-го финансовые активы россиян, куда входят в том числе средства на депозитах и вложения в ценные бумаги, выросли со 137 трлн до 158 трлн руб. За этот же период их суммарные обязательства, учитывающие кредиты и займы, поднялись с 35 трлн до 43 трлн руб. По данным опросов «Ромира», никаких сбережений нет у 51% россиян.