Эксперт: ТЦ лидируют по доле заложенной недвижимости в банках

При этом, обратил внимание Пивоварчик, значительный прирост нежилых объектов в залогах произошел в столице в 2023 и в 2024 годах. Если в 2022 году общая площадь новых коммерческих объектов, вовлеченных в ипотеку, составляла 3,6 миллиона квадратных метров, что было сопоставимо со значениями 2022 года, то в 2023 году этот показатель вырос вдвое — до 7,6 миллиона квадратных метров. За неполный 2024 год было зарегистрировано договоров ипотеки по нежилым объектам на 5,9 миллиона метров, добавил управляющий партнер Consul Group.