Эксперт: ТЦ лидируют по доле заложенной недвижимости в банках

По его словам, в ипотеке находится 6,9 миллиона квадратных метров крупных московских ТЦ — это 42% от всей площади таких центров.
При этом в сегменте нежилых помещений в жилых домах в столице заложено 36% объектов (около 1 миллиона «квадратов») от общего метража этого сегмента, в сегменте бизнес-центров — 30% объектов (6,7 миллиона «квадратов), в сегменте гостиниц — 27% (871 тысяча “квадратов”), в сегменте отдельно стоящих магазинов и рынка — 24% объектов (440 тысяч “квадратов”).
По 23% объектов находится в ипотеке среди складов и автотехцентров (1,6 миллиона квадратных метров и 296 тысяч квадратных метров соответственно).
По словам эксперта, меньше всего заложенной недвижимости в процентном соотношении среди производственных комплексов (13%, или 1,6 миллиона «квадратов») и среди административных зданий (10%, или 6,5 миллиона квадратных метров).
«Всего на территории города Москва 32 миллиона квадратных метра нежилой недвижимости в ипотеке. Из них 93% заложено в банках, остальное в частных компаниях. Для понимания: общая площадь нежилой недвижимости в столице в негосударственной собственности составляет примерно 187 миллионов квадратных метров, так что в залоге примерно 17% всей недвижимости», — отметил Пивоварчик.
Эксперт уточнил, что крупнейшим залогодержателем в Москве является Сбербанк — 11 миллионов квадратных метров. За ним следуют ВТБ (4,3 миллиона «квадратов»), банк «Дом.РФ» (1,5 миллиона «квадратов»), Совкомбанк (около 1 миллиона «квадратов») и Альфа-банк (965 тысяч квадратных метров).
При этом, обратил внимание Пивоварчик, значительный прирост нежилых объектов в залогах произошел в столице в 2023 и в 2024 годах. Если в 2022 году общая площадь новых коммерческих объектов, вовлеченных в ипотеку, составляла 3,6 миллиона квадратных метров, что было сопоставимо со значениями 2022 года, то в 2023 году этот показатель вырос вдвое — до 7,6 миллиона квадратных метров. За неполный 2024 год было зарегистрировано договоров ипотеки по нежилым объектам на 5,9 миллиона метров, добавил управляющий партнер Consul Group.
«Однако в ближайшей перспективе — на горизонте года — мы ожидаем противоположный тренд. Дело в том, что крупные объекты, приобретенные с использованием кредитов, в основном уже перешли от иностранных владельцев к российским. А высокая ключевая ставка делает большинство кредитных проектов экономически невыгодными», — подчеркнул он.