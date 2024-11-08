Эксперт раскрыл стоимость аренды коттеджа на Новый год

Как отметил эксперт, рыночная цена предложения будет варьироваться в зависимости от качества дома и наличия дополнительных услуг. Он также сообщил, что рост цен год к году составил 10%-15%.
«В Московской и Ленинградской областях расценки на посуточную аренду загородных домов в период с 30 декабря по 2 января сопоставимы — около 35 тысяч рублей за сутки. Рост по сравнению с прошлым годом — в рамках общей индексации стоимости средств размещения — на 10−15%. При этом предложения на рынке значительно отличаются друг от друга: цены зависят от качества дома и предлагаемых вариантов по проведению праздника», — уточнил Алексей Попов.
Аренда загородных коттеджей на новогодние праздники может существенно отличаться по наполнению и стоимости. Как пояснил специалист, аренда может варьироваться от простого предоставления ключей от дачного домика до полноценного ресторанно-гостиничного обслуживания с отдельной шоу-программой.
По мнению Алексея Попова, в период новогодних праздников стоимость аренды коттеджей в среднем возрастает в 2,5−3 раза по сравнению с обычными расценками. Чтобы сэкономить, специалист рекомендует начинать поиск жилья задолго до праздников.
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