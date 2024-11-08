Эксперт раскрыл стоимость аренды коттеджа на Новый год

«В Московской и Ленинградской областях расценки на посуточную аренду загородных домов в период с 30 декабря по 2 января сопоставимы — около 35 тысяч рублей за сутки. Рост по сравнению с прошлым годом — в рамках общей индексации стоимости средств размещения — на 10−15%. При этом предложения на рынке значительно отличаются друг от друга: цены зависят от качества дома и предлагаемых вариантов по проведению праздника», — уточнил Алексей Попов.