Эксперт научила, как экономить на готовой еде

Другой способ сберечь средства — это приобретение товаров со скидкой, которые предоставляются по окончанию срока их реализации. Диля Хасанова подчеркивает, что скидки особенно актуальны в таких магазинах, как «ВкусВилл», «Перекресток», «Самокат» и Яндекс Лавка. Когда срок годности продуктов подходит к концу, магазины выставляют их на «выгодную полку» со скидками от 35% до 50%. Экономия может составить около 960 рублей в месяц, если выбирать второе блюдо с такой полки дважды в неделю при средней цене в 300 рублей.