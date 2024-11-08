Эксперт научила, как экономить на готовой еде

«Сегодня наиболее актуальным трендом является приобретение семейных упаковок. Данный формат выгоднее, чем покупка нескольких мелких упаковок, благодаря экономии на упаковочных материалах, обечайках, контейнерах. Кроме того, многие партнеры предлагают комбо-наборы, включающие горячее блюдо и салат, что позволяет сэкономить до 20−30 рублей. Литровая упаковка популярного среди россиян борща “Украинский” на 41% дешевле, чем четыре индивидуальные порции», — объяснила Диля Хасанова.
По словам эксперта, выбор в пользу одной большой порции борща за 460 рублей вместо четырех маленьких по 198 рублей каждая может сэкономить до 1328 рублей в месяц. Эти сэкономленные деньги могут быть использованы на покупку шести упаковок борща по 390 грамм.
Диля Хасанова отмечает: «Четыре порции шницеля куриного в яйце с картофельным пюре в среднем будут стоить на 38% дороже, чем большая упаковка картофельного пюре (500 г) и шницеля картофельного в яйце (360 г)».
Другой способ сберечь средства — это приобретение товаров со скидкой, которые предоставляются по окончанию срока их реализации. Диля Хасанова подчеркивает, что скидки особенно актуальны в таких магазинах, как «ВкусВилл», «Перекресток», «Самокат» и Яндекс Лавка. Когда срок годности продуктов подходит к концу, магазины выставляют их на «выгодную полку» со скидками от 35% до 50%. Экономия может составить около 960 рублей в месяц, если выбирать второе блюдо с такой полки дважды в неделю при средней цене в 300 рублей.
«Покупка готовой кулинарии зачастую экономически выгоднее, чем приготовление пищи дома», — подчеркивает эксперт. Хасанова объясняет эту тенденцию тем, что домашняя готовка не учитывает затрат времени, ресурсов электроэнергии и газа, а также риска потери продуктов, что приводит к выбрасыванию пищи или многократному употреблению одного блюда.
Эксперты прогнозируют, что в 2024 году спрос на готовую еду в России вырастет на 38%, превысив показатели прошлых лет (22% в 2023 году и 20% в 2022 году). Розничные сети сообщают о значительном росте продаж: в «Пятерочке» реализация готовой еды за прошлый год увеличилась на 60%. Диля Хасанова отмечает, что российские потребители продолжают закупать традиционные блюда: мясные и рыбные котлеты, пюре, макароны, а также салаты оливье и сельдь под шубой.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».