Экономист подсчитал размер переплаты за ипотеку в России

По оценке Игоря Балынина, в абсолютных цифрах сумма переплаты за квартиру после поднятия ставки будет составлять от 1,3 млн до 19 млн рублей.
«Расчет делался по ставке в 29% годовых на срок 10 лет и сумме кредита в 4 млн рублей (средняя сумма ипотечного кредита в сентябре 2024 года, последние актуальные данные. — “Газета.Ru”). Сумма ежемесячного платежа составит 102,5 тыс. рублей. При этом сумма переплаты по процентам за 10-летний срок кредитования превысит 8 млн рублей. Получаем, что берешь 4 млн рублей, а за весь срок перечислишь 12 млн рублей (4 млн рублей — тело кредита и 8 млн рублей — проценты за его обслуживание)», — уточнил экономист.
Расчеты эксперта показывают, что при взятии кредита сроком на 20 лет с общими аналогичными параметрами, размер ежемесячного платежа будет составлять 96 981 рубль. Общая переплата за весь период кредитования превысит 19 миллионов рублей. Таким образом, при получении займа в размере 4 миллионов рублей, заемщику придется выплатить свыше 23 миллионов рублей банку, отметил Игорь Балынин.
Эксперт выразил мнение, что 2025 год является не самым подходящим временем для покупки жилья в ипотеку без льготных условий. В случае семейной ипотеки под 6% ежемесячные платежи по аналогичным условиям снижаются до 44,4 тысячи и 28,6 тысячи рублей соответственно, а общая сумма переплаты — до 1,3 миллиона и 2,8 миллиона рублей.
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