Экономист подсчитал размер переплаты за ипотеку в России

«Расчет делался по ставке в 29% годовых на срок 10 лет и сумме кредита в 4 млн рублей (средняя сумма ипотечного кредита в сентябре 2024 года, последние актуальные данные. — “Газета.Ru”). Сумма ежемесячного платежа составит 102,5 тыс. рублей. При этом сумма переплаты по процентам за 10-летний срок кредитования превысит 8 млн рублей. Получаем, что берешь 4 млн рублей, а за весь срок перечислишь 12 млн рублей (4 млн рублей — тело кредита и 8 млн рублей — проценты за его обслуживание)», — уточнил экономист.