Доходы РФ от вложений в медицинскую науку выросли за три года в 13 раз

«Формирование среды развития [медицинской] науки, для нас [сферы здравоохранения] приоритетное компонентное преимущество всей страны. Я одну цифру назову, за последние фактически три года вложения в научные исследования увеличили возврат средств государству в 13 раз», — сказал он на открытии III Всероссийской педиатрической ассамблеи.
Мурашко обратил внимание на то, что развитие педиатрии и всесторонний охват этого направления является одним из ключевых в развитии всей системы здравоохранения. «Надеюсь, что сегодня ассамблея, которую вы проводите, даст в том числе и потенциал для толчка в развитии всей педиатрии. Мы вас всегда поддерживаем и, конечно же, желаем успехов каждому из вас», — подытожил министр.