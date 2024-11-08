Доходы РФ от вложений в медицинскую науку выросли за три года в 13 раз

Мурашко обратил внимание на то, что развитие педиатрии и всесторонний охват этого направления является одним из ключевых в развитии всей системы здравоохранения. «Надеюсь, что сегодня ассамблея, которую вы проводите, даст в том числе и потенциал для толчка в развитии всей педиатрии. Мы вас всегда поддерживаем и, конечно же, желаем успехов каждому из вас», — подытожил министр.