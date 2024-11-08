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Депутат рассказала, кому положено освобождение от работы для диспансеризации

Предпенсионеры имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня, чтобы пройти диспансеризацию. Об этом агентству РИА Новости рассказала член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

«Для прохождения диспансеризации предпенсионер освобождается работодателем от работы на два рабочих дня в год. Эти дни можно использовать как подряд, так и по отдельности. На это время сохраняется рабочее место и средний заработок», — отметила она.

Предпенсионерами, напомнила парламентарий, считаются граждане, которым осталось не более пяти лет до пенсии. Например, в 2024 году в России на пенсию выходят мужчины 65 лет и женщины 60 лет. Поэтому, предпенсионерами считаются мужчины, рожденные с 1962 по 1964 год, и женщины 1967 по 1969 годов рождения.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».