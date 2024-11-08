Депутат рассказала, кому положено освобождение от работы для диспансеризации

«Для прохождения диспансеризации предпенсионер освобождается работодателем от работы на два рабочих дня в год. Эти дни можно использовать как подряд, так и по отдельности. На это время сохраняется рабочее место и средний заработок», — отметила она.
Предпенсионерами, напомнила парламентарий, считаются граждане, которым осталось не более пяти лет до пенсии. Например, в 2024 году в России на пенсию выходят мужчины 65 лет и женщины 60 лет. Поэтому, предпенсионерами считаются мужчины, рожденные с 1962 по 1964 год, и женщины 1967 по 1969 годов рождения.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».