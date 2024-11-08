«Деловая Россия» предложила пересмотреть таргет по инфляции до 8−10%

«Предлагаем оценить последствия установления целевого показателя инфляции на среднесрочную перспективу на уровне, сопоставимом с текущим уровнем инфляции, например 8−10%. Обсудить данное предложение с Банком России, правительством и администрацией президента РФ, и внести соответствующие изменения в нормативные правовые акты», — сказал он.
Лазутин также отметил, что целевое значение инфляции на уровне 4% годовых, установленное в качестве одного из основных ключевых показателей денежно-кредитной политики ЦБ, может существенно ограничить возможности предпринимателей и привести к сворачиванию инвестиционных проектов. По его словам, это может стать одним из главных препятствий для обеспечения технологического лидерства.
«Это позволит смягчить денежно-кредитную политику и приведет к большей сбалансированности процентных ставок и, соответственно, доступности финансовых инструментов для компаний. Рынок капитала будет выполнять роль канала трансформации накоплений и сбережений в инвестиции», — отметил представитель «Деловой России», говоря о перспективах данного предложения.