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«Деловая Россия» предложила пересмотреть таргет по инфляции до 8−10%

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» предложила правительству и ЦБ РФ пересмотреть таргет по инфляции в сторону повышения до 8−10%. Об этом сообщил глава подкомитета по публичным рынкам капитала «Деловой России» Алексей Лазутин в кулуарах форума «Технологическое лидерство: бизнес, наука и государство».

Источник: Российская газета

«Предлагаем оценить последствия установления целевого показателя инфляции на среднесрочную перспективу на уровне, сопоставимом с текущим уровнем инфляции, например 8−10%. Обсудить данное предложение с Банком России, правительством и администрацией президента РФ, и внести соответствующие изменения в нормативные правовые акты», — сказал он.

Лазутин также отметил, что целевое значение инфляции на уровне 4% годовых, установленное в качестве одного из основных ключевых показателей денежно-кредитной политики ЦБ, может существенно ограничить возможности предпринимателей и привести к сворачиванию инвестиционных проектов. По его словам, это может стать одним из главных препятствий для обеспечения технологического лидерства.

«Это позволит смягчить денежно-кредитную политику и приведет к большей сбалансированности процентных ставок и, соответственно, доступности финансовых инструментов для компаний. Рынок капитала будет выполнять роль канала трансформации накоплений и сбережений в инвестиции», — отметил представитель «Деловой России», говоря о перспективах данного предложения.