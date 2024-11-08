«Деловая Россия» предложила пересмотреть таргет по инфляции до 8−10%

Лазутин также отметил, что целевое значение инфляции на уровне 4% годовых, установленное в качестве одного из основных ключевых показателей денежно-кредитной политики ЦБ, может существенно ограничить возможности предпринимателей и привести к сворачиванию инвестиционных проектов. По его словам, это может стать одним из главных препятствий для обеспечения технологического лидерства.