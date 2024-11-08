Цены на продовольствие достигли максимального уровня за 1,5 года

Индекс цен на продовольствие в октябре составил в среднем 127,4 пункта, что на 2% больше, чем в сентябре, и на 5,5% больше по сравнению с его значением год назад. В сентябре был зафиксирован самый быстрый темп роста за последние 1,5 года. Тем не менее индекс остается на 20,5% ниже своего пикового показателя, которого он достиг в марте 2022 года.