ЦБ: рост российской экономики постепенно замедляется

«В октябре объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, снизился на 2,9% относительно среднего уровня третьего квартала 2024 года. Без учета добычи, нефтепродуктов и государственного управления поступления снизились на 1,7%. В разрезе укрупненных групп отраслей снижение входящих платежей наблюдалось во всех группах, особенно — в отраслях внешнего спроса», — говорится в документе.
Рост в отраслях потребительского спроса составил 1,1% к среднему уровню третьего квартала. В отраслях инвестиционного спроса ЦБ указал на снижение объема поступлений на 2,1%. Регулятор уточнил, что негативный вклад в динамику потоков в отрасли внесли строительство инженерных сооружений и работы строительные специализированные.
Входящие платежи в отраслях промежуточного спроса снизились на 4,4%. Объем входящих платежей в отраслях внешнего спроса снизился на 7,9%. Это произошло в основном из-за динамики платежей в добыче сырой нефти и природного газа.
Согласно отчету Международного валютного фонда (МВФ), ВВП России в текущем году составляет 3,55% мирового по паритету покупательной способности (ППС). Это позволило России обогнать Японию с 3,38% и занять четвертое место в мире (по ППС). В октябре Банк России подтвердил свой прогноз роста ВПП нынешнем году в пределах 3,5−4%.