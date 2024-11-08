ЦБ: рост российской экономики постепенно замедляется

«В октябре объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, снизился на 2,9% относительно среднего уровня третьего квартала 2024 года. Без учета добычи, нефтепродуктов и государственного управления поступления снизились на 1,7%. В разрезе укрупненных групп отраслей снижение входящих платежей наблюдалось во всех группах, особенно — в отраслях внешнего спроса», — говорится в документе.