Байден продлил на год запрет на инвестиции США в некоторые фирмы КНР

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден продлил на год действие указа своего предшественника Дональда Трампа о запрете американских инвестиций в несколько китайских компаний, которые, по мнению Вашингтона, связаны с Народно-освободительной армией Китая (НОАК). Об этом говорится в заявлении американского лидера, распространенном в четверг пресс-службой Белого дома.
Как отмечается в документе, президент полагает, что Пекин «использует капитал США в своих интересах, чтобы обеспечить ресурсами и предоставить средства для развития и модернизации своих вооруженных сил, разведки и других органов безопасности», что якобы «позволяет КНР напрямую угрожать территории США и силам США за рубежом».
«Угроза инвестирования в ценные бумаги, которые обеспечивают финансирование некоторых компаний КНР, и определенные виды применения и разработки китайских технологий наблюдения продолжают оставаться чрезвычайной и необычайной угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике США», — заявил Байден. «По этой причине действие чрезвычайного положения, объявленного 12 ноября 2020 года и расширенного 3 июня 2021 года, должно продолжаться и после 12 ноября 2024 года», — отмечается в сообщении. «Я продлеваю на один год действие национального режима чрезвычайного положения», — добавил президент.
Трамп 12 ноября 2020 года подписал указ, запрещающий американским инвесторам покупку и продажу ценных бумаг китайских фирм, которые, по версии Вашингтона, связаны с НОАК. Список этих компаний составляет министр обороны США. Пекин подверг критике данное решение. 3 июня 2021 года Байден расширил этот перечень с 48 до 59 компаний. Были добавлены фирмы, которые занимаются технологиями, якобы связанными со слежкой за этническими меньшинствами КНР.