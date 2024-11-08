Байден продлил на год запрет на инвестиции США в некоторые фирмы КНР

«Угроза инвестирования в ценные бумаги, которые обеспечивают финансирование некоторых компаний КНР, и определенные виды применения и разработки китайских технологий наблюдения продолжают оставаться чрезвычайной и необычайной угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике США», — заявил Байден. «По этой причине действие чрезвычайного положения, объявленного 12 ноября 2020 года и расширенного 3 июня 2021 года, должно продолжаться и после 12 ноября 2024 года», — отмечается в сообщении. «Я продлеваю на один год действие национального режима чрезвычайного положения», — добавил президент.