«Абрау-Дюрсо»: россияне будут обеспечены шампанским на Новый год

«Шампанское будет. Цены до конца года, скорее всего, у нас не изменятся. Поэтому я думаю, что всем достанется, Новый год состоится», — заявил Титов.
«Абрау-Дюрсо» — производитель игристых и тихих вин России. Компания представляет коллекции виноделен: «Абрау-Дюрсо», «Винодельня Ведерниковъ», «Лоза», «Шеки Шараб» и другие. Также компания выпускает настойки, джины, водки, биттеры и коньяки. Основным акционером компании является семья Бориса Титова, специального представителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. С апреля 2012 года акции компании торгуются на Московской бирже.
О форуме.
Российский винодельческий форум — крупнейшее ежегодное винное мероприятие в России, которое объединяет на одной площадке всех участников рынка: производителей, экспертов, потребителей, инвесторов, регуляторов и дистрибьюторов. Главная тема форума в 2024 году — «Вино России. Государственная поддержка и контроль. Вклад виноделия в российскую экономику и культуру». ТАСС — информационный партнер мероприятия.